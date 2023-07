“No me bajo": Enrique de la Madrid se registrará para proceso de Va por México

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que no se bajará del proceso interno del bloque opositor, pues sí se registrará para poder ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México por Va por México, conformado por el PRI, PAN y PRD.

A través de un video en sus redes sociales, el exsecretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dijo que le emociona el apoyo que ha recibido por sus aspiraciones de llegar a la silla presidencial.

“Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses por construir este Frente Amplio por México (...). Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político, para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti. Que todas las familias salgan adelante”, dijo Enrique de la Madrid.

Para todos ustedes, un mensaje importante:#ElMejorMéxicoPosible pic.twitter.com/ZfDxe1fZTK — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023

Enrique de la Madrid afirmó que respeta decisión de otros de no registrarse en proceso de Va por México

Sobre la decisión de algunos integrantes de Va por México, como la senadora del PAN, Lilly Téllez; la priista Claudia Ruiz Massieu; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el empresario Gustavo de Hoyos, quienes dimitieron de buscar la candidatura presidencial, dijo que respetaría su decisón.

“Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México, respeto las razones por las cuales algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el enfrente todos tendrán una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas”, dijo Enrique de la Madrid.

¿Cuándo es el registro de Va por México para ser candidato presidencial?

Será el próximo martes 4 de julio la fecha en que se deberán registrar los aspirantes a ser el o la Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México. El proceso para elegir al o la candidata se realizará por medio de tres etapas.

Cabe destacar que para poder participar en la elección de Va por México, el aspirante deberá ser respaldado por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica y deberán juntarse 200 mil firmas.