Comisión de diputados avala que vacaciones dignas sean escalonadas

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen propuesto por el Senado sobre Vacaciones Dignas, que reforma la Ley Federal del Trabajo.

Durante la reunión extraordinaria, la Comisión avaló por mayoría la minuta que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. El dictamen de las vacaciones obtuvo 17 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones y pasará para su discusión al Pleno de la Cámara de Diputados.

Se prevé que sea en la sesión del próximo jueves 8 de diciembre, el dictamen de vacaciones dignas se discuta y se someta a votación del pleno de la Cámara de Diputados.

😔¡Cancela tu viaje en crucero! Los @Mx_Diputados alistan modificaciones a la minuta propuesta por el @senadomexicano sobre #VacacionesDignas para que no se tomen 12 días juntos, sólo podrían ser seis corridos; los demás tendrían que diferirse. pic.twitter.com/PbwNIyzgu1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

El dictamen prevé que los 12 días de vacaciones dignas no se tomarán de corrido, tendrán que diferirse: seis se podrán tomar de manera continua y el resto deberá acordarse para fecha posterior con el patrón para tomarse también de forma continua o diferida.

El documento respeta que sean 12 los días de vacaciones dignas para los trabajadores que tengan más de un año de servicio, y se aumente dos días por cada año subsecuente de servicio, hasta llegar a 20.

También se mantiene la propuesta del Senado de que a partir del sexto año el periodo vacacional aumente dos días por cada cinco años de servicio.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley de vacaciones dignas?

El 3 de noviembre se aprobó en el Senado el dictamen de las vacaciones dignas, sin embargo, aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Se espera que suba al pleno el jueves 8 de diciembre.

Una vez que se apruebe en el pleno, debido a los cambios realizados por la Comisión del Trabajo el dictamen deberá regresar al Senado de la Republica y una vez que se apruebe en la Cámar Alta se turnará al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, es decir, la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuándo se tiene derecho a vacaciones laborales?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), indica que el número de días de vacaciones se otorgan a los trabajadores, los cuales no deberán de ser inferiores a seís días laborales y aumentan dos días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios.