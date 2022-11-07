Vacaciones en México: ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

El pasado 3 de noviembre se dio la noticia de que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la propuesta de Vacaciones Dignas, la cual extiende el periodo mínimo de seis a 12 días desde el primer año de labores. A propósito de la propuesta, muchos trabajadores se preguntan: ¿Qué pasa si no se toman las vacaciones?

De acuerdo con el Gobierno de México, al cumplir un año de servicio, el jefe debe de otorgar vacaciones, que corresponden al momento, de seis días laborales; sin embargo, con la ley de Vacaciones Dignas, se buscará ir aumentando días de descanso hasta llegar a máximo 20.

A partir del sexto año laborando, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada cinco de servicio hasta alcanzar los 30 días y de ahí hasta llegar a los 32 días de descanso por cada 35 años de servicio.

Vacaciones: ¿Qué dice la LFT?|Twitter @AICM_mx

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo respecto a las vacaciones en México?

En el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se establecen los días de vacaciones. En este se menciona que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios.

Asimismo, dentro del artículo 81 se señala que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. El patrón deberá cubrir el salario ordinario que comúnmente perciben los trabajadores durante los días que disfrute de descanso.

Adicionalmente se le deberá cubrir al trabajador una prima vacacional equivalente al 25% sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. Gobierno de México

¿Qué pasa si no se toman las vacaciones?

Las vacaciones no se podrán compensar con remuneración alguna, es decir, es por ley que se otorga el periodo a disfrutar.

La LFT indica que, en caso de que la relación de trabajo termine antes de que se cumpla el año de las labores, el trabajador tendrá derecho a solicitar una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados.

Los jefes tienen la obligación de entregar anualmente a los trabajadores una constancia que contenga su antigüedad, de esta manera, se dará el periodo de vacaciones correspondientes.

Ante cualquier duda, las autoridades exhortan a la población a acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).