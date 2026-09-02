¿Necesitas una ‘chambita’? Lanzan vacantes para Servicio de Protección Federal 2026; requisitos y estados donde reclutan

El Servicio de Protección Federal abrió su convocatoria de reclutamiento para integrarse como guardia de custodia y vigilancia en distintas regiones del país. Las jornadas serán presenciales durante todo el mes de septiembre 2026 en al menos cinco estados de México.

¿De cuánto es el sueldo y que prestaciones ofrece el l Servicio de Protección Federal?

La convocatoria del Servicio de Protección Federal ofrece las vacantes para ocupar los puestos como guardias, capacitación especializada en protección civil, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, pero ¿cuáles son las prestaciones que ofrecen?

El sueldo para alguno de estos puestos oscila entre los 13 mil 607 pesos el mes, además de las siguientes prestaciones:



Seguridad social.

Aguinaldo.

Vales de despensa en fin de año.

Seguro de vida.

Crédito hipotecario.

20 días de vacaciones.

Desarrollo académico permanente.

Requisitos para las vacantes del Servicio de Protección Federal 2026

¿Cuentas con todo lo necesario? Si estás interesado o interesada en participar para alguna de las vacantes del Servicio de Protección Federal, es importante contar con los siguientes requisitos.



Tener entre 18 y 65 años de edad.

Escolaridad mínima de secundaria.

Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia.

Además, se necesita una estatura mínima para poder participar. Para las mujeres, se necesita una estatura de 1.50 metros, mientras que para los hombres será de 1.60 metros.

¿En qué estados habrá reclutamiento del Servicio de Protección Federal 2026?

La jornada de reclutamiento para el Servicio de Protección Federal 20226 se realizará a lo largo del mes de septiembre en distintas regiones de México; te compartimos los estados y fechas clave.

Estado de México (Edomex):



Ecatepec - 7 de septiembre.

Tezoyuca - 14 de septiembre.

Axapusco - 21 de septiembre.

Chimalhuacán - 22 de septiembre.

Zumpango - 28 de septiembre.

Hidalgo:



El Arenal - 22 de septiembre.

Mineral de la Reforma - 23 de septiembre.

Tizayuca - 25 de septiembre.

Morelos:



Cuernavaca - 1 de septiembre.

Tlaquiltenango - 2 de septiembre.

Cuautla - 3 de septiembre.

Jojutla - 4 septiembre.

Puebla:



Tehuacán - 8 de septiembre.

Oaxaca:



Salina Cruz - 1 de septiembre.

Xoxocotlán - 3 de septiembre.

Oaxaca de Juárez - 4 de septiembre.

Reclutamiento permanente en CDMX: Dónde están las oficinas del Servicio de Protección Federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) compartió que las personas interesadas en iniciar una carrera profesional en el Servicio de Protección Federal pueden acudir a las oficinas ubicadas en avenida Miguel Ángel de Quevedo número 915, esquina con Oceanía, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, donde el reclutamiento se realiza de manera permanente.