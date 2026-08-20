Nueva vacuna contra el cáncer de piel: Es la misma tecnología usada contra el Covid-19 y el tratamiento es personalizado

Los laboratorios Merck y Moderna anunciaron este miércoles 19 de agosto resultados favorables en la última etapa de los ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer de piel.

La terapia está dirigida específicamente a pacientes con melanoma avanzado y utiliza tecnología de ARN mensajero, conocida como ARNm.

¿Cómo es la nueva vacuna contra el cáncer?

De acuerdo con lo comunicado por ambas compañías, se trata del primer tratamiento contra el cáncer basado en esta tecnología que alcanza resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3, etapa que representa uno de los últimos pasos antes de que una terapia pueda ser presentada ante las autoridades para solicitar su autorización.

El tratamiento, llamado intismeran autogene, se administra junto con Keytruda, una inmunoterapia desarrollada por Merck, combinación que consiguió una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de recaída de pacientes con melanoma avanzado que previamente habían sido sometidos a una cirugía.

Moderna and @Merck today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene, a novel investigational mRNA-based individualized neoantigen therapy jointly developed by Merck and Moderna, in combination… pic.twitter.com/v4DjH0r823 — Moderna (@moderna_tx) August 19, 2026

Al compararlo con pacientes que recibieron únicamente Keytruda, quienes recibieron la terapia personalizada obtuvieron mejores resultados.

La particularidad de este tratamiento está en que no se trata de una terapia idéntica para todos los pacientes, pues el procedimiento utiliza información relacionada con las mutaciones específicas presentes en el tumor de cada persona para desarrollar una fórmula personalizada que busca estimular las defensas del organismo.

Es la misma tecnología que se usó contra el covid-19

El laboratorio Moderna ya tenía experiencia con esta tecnología antes de iniciar el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, pues la compañía alcanzó reconocimiento internacional durante la pandemia de Covid-19 al convertirse, junto con Pfizer-BioNTech, en una de las primeras empresas en desarrollar y producir a gran escala una vacuna basada en ARN mensajero.

¿Cuándo se podrá usar la nueva vacuna contra el cáncer?

Tras los resultados obtenidos, Merck y Moderna tienen previsto presentar los datos ante un congreso médico y posteriormente comenzar los procedimientos necesarios para solicitar la autorización del tratamiento, por lo que en los próximos años se podría usar la vacuna en pacientes con cáncer de piel.

