Posible aplicar vacuna diferente en tercera dosis contra Covid-19: EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) revisó evidencia disponible sobre la tercera dosis contra Covid-19 y dio una serie de recomendaciones sobre la posibilidad de usar una vacuna diferente a la que se recibió en las dos primeras dosis.

“Estudios clínicos, respaldados por pruebas del mundo real, han examinado la posibilidad de utilizar dos vacunas diferentes, ya sea para la primera y segunda dosis, o para una tercera dosis de refuerzo, de tres a seis meses después de la inmunización primaria”, reveló la agencia en un comunicado.

La EMA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) instaron a los ciudadanos a que se vacunen por completo, ya que esto impide que las personas se enfermen gravemente o mueran de Covid-19.

La combinación de vacunas de vector viral y de ARN mensajero produce buenos niveles de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, así como una respuesta de células T más alta que al usar el mismo biológico, ya sea en régimen primario o de refuerzo, precisaron.

Recomendaciones sobre dosis de refuerzo con una vacuna diferente

La EMA y el ECDC enlistaron algunas recomendaciones sobre la vacunación heteróloga, es decir, con biológicos diferentes y que según la evidencia, ayudarían a tener respuestas inmunes mejoradas contra Covid-19.

La evidencia disponible hasta ahora con diferentes tipos de vacunas autorizadas indica que un refuerzo heterólogo parece tan bueno o mejor en términos de respuestas inmunes que un refuerzo homólogo.

De acuerdo con la EMA, una estrategia de vacunación de refuerzo con una vacuna diferente a la que se aplicó durante la primera y segunda dosis, podría servir para mejorar la protección y tener mayor flexibilidad en caso de problemas con la disponibilidad de la vacuna.

“Los datos actualmente disponibles respaldan la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo, preferiblemente después de seis meses de la vacunación primaria”, precisó la agencia.

‼️ EMA & @ECDC_EU share their recommendations on the possibility of using 2 different #COVID19vaccines, either for the 1st and 2nd doses of a primary course, or using a 3rd dose of a different COVID-19 vaccine as a #booster.



👉 https://t.co/uVHrPNNFkY#HealthUnion #VaccinesWork pic.twitter.com/n9aMXdi4QI — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 7, 2021

La EMA recordó que incluso con la vacunación y la aplicación de una dosis de refuerzo, es importante continuar con medidas como el distanciamiento físico, la ventilación de espacios cerrados, el uso adecuado de cubrebocas y la higiene de manos para evitar contagios de Covid-19.

“Si bien las vacunas son muy importantes para prevenir la hospitalización y la muerte, y hasta ahora han ofrecido protección contra todas las variantes, para evitar un resurgimiento de casos con un posible aumento de muertes, la EMA y el ECDC instan a los ciudadanos a protegerse a sí mismos y la comunidad en general”, concluyó la agencia.

