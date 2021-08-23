Descubren a hombre cuando iba por su sexta vacuna contra Covid-19

Un hombre recibió cinco dosis contra Covid-19 de distintas marcas en un periodo de 10 semanas, sin embargo, el pasado 16 de agosto fue descubierto por las autoridades sanitarias cuando iba a que le aplicaran la sexta vacuna.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en Río de Janeiro, Brasil, donde el hombre combinó casi todas las marcas de vacuna contra Covid-19 disponibles en aquel país. El sujeto deberá explicar a las autoridades cómo logró burlar los controles de seguridad para recibir las dosis.

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La Secretaría de Salud de Río de Janeiro identificó al hombre y confirmó la “notificación de cinco dosis recibidas por el ciudadano, quien será contactado para aclarar” el motivo por el que acudió a recibir la vacuna contra Covid-19 ese número de veces, informó la alcaldía.

Entre el 12 de mayo y el 21 de julio, el hombre recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer, dos de Coronavac y una más de AstraZeneca, de acuerdo un medio local que tuvo acceso al carnet digital de vacunación del sujeto.

La alcaldía de Río de Janeiro indicó que el hombre acudió a tres puestos de salud diferentes, donde habría aprovechado algunos momentos de falla en el sistema electrónico para poder recibir la vacuna a pesar de que no le correspondían, agregó un portal de noticias brasileño.

|Reuters

Proceso para recibir la vacuna contra Covid-19 en Brasil

De acuerdo con medios internacionales, para que las personas puedan recibir la vacuna contra Covid-19 en Brasil deben tener la edad determinada por el calendario municipal y presentar una identificación oficial, la cual es registrada en el sistema del Ministerio de Salud.

Para obtener la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, los pacientes deben mostrar en un certificado que ya recibieron anteriormente la primera dosis.