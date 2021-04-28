Vacuna Pfizer necesitará tercera dosis de refuerzo

La vacuna desarrollada por Pfizer/ BioNTech contra Covid-19, que se administra en dos dosis, necesitará un tercer refuerzo al cabo de nueve meses con el fin de asegurar la protección contra el coronavirus, indicó el doctor Ugur Sahin, cofundador de la empresa farmacéutica alemana

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"La protección se va haciendo menos lentamente en el tiempo. Tenemos datos que indican que a los seis meses la protección ya no es del 95% sino del 91%, y a los ocho meses vemos que los anticuerpos que producen la protección merman claramente. Por eso necesitamos una tercera dosis para llevar la protección de nuevo cerca del 100%", comentó Sahin sobre la tercera dosis de la vacuna Pfizer a medios de comunicación.

Los receptores de la vacuna actualmente reciben una segunda dosis tres semanas después de su primera inyección, aunque algunos países tienen intervalos más largos. Sahin sugirió que la tercera se debe administrar de nueve a 12 meses después de la primera inyección. Es probable que cada año o quizá cada 18 meses se necesite una nueva dosis, como es el caso de la gripe estacional.

La vacuna de Pfizer/ BioNTech es la primera aprobada para uso comercial que usa ARN mensajero, una especie de instrucciones con las que se fabrica una proteína que provoca la respuesta inmunitaria.

Vacuna Pfizer es efectiva contra variante en India

De acuerdo con el cofundador y director del laboratorio BioNTech, Ugur Sahin, la dosis de Pfizer contra Covid-19 es segura y efectiva contra la variante detectada en India.

"La variante india tiene mutaciones que ya hemos estudiado y contra las cuales nuestra vacuna funciona, lo cual nos da confianza", comentó a medios.

El científico también mencionó que la variante india tiene la particularidad de que combina dos mutaciones ya vistas en otras variantes, por ejemplo, la brasileña y la californiana, de ahí que se la conozca como la variante de la doble mutación.

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"Ya hemos estudiado esas dos mutaciones y nuestra vacuna ha funcionado con amas, algo que nos da confianza", afirmó.