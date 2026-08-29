¿Vas a acampar? Que la aventura no termine en susto

Una escapada al bosque, la montaña o cualquier zona natural para acampar puede ser un gran plan, pero improvisar puede convertirla en un mal rato. Antes de salir, unos minutos de preparación pueden hacer toda la diferencia.

¿Qué debes revisar antes de ir a acampar?

Lo primero es revisar el clima. No basta con saber si lloverá: fíjate en la temperatura durante la noche, el viento y posibles alertas en la zona.

También descarga el mapa de tu ruta. En algunos lugares la señal desaparece y contar con mapas sin conexión puede ser clave para regresar o ubicarte.

Y avísale a alguien de confianza dónde estarás, con quién vas y a qué hora planeas regresar.

¿Qué llevar a un campamento?

Además de agua y comida suficiente, arma un pequeño kit para cualquier imprevisto. No debería faltar:

Botiquín.

Linterna.

Batería externa.

Silbato.

Navaja o multiherramienta.

Repelente.

Bloqueador solar.

Impermeable y ropa abrigadora.

Bolsas para llevarte tu basura.

Algún alimento energético.

Procura salir con el celular y la batería externa completamente cargados. Aunque te quedes sin señal, podrás utilizar el GPS, mapas descargados o la linterna.

¿Se puede hacer una fogata cuando acampas?

No siempre. Antes de encenderla, confirma que esté permitido en el lugar y sigue las reglas establecidas.

Si puedes hacerla, no la dejes sin vigilancia y asegúrate de apagarla completamente antes de retirarte. Una fogata mal controlada puede convertirse rápidamente en un incendio.

¿Qué hacer con la basura durante el campamento?

La regla es que todo lo que lleves, regresa contigo. No dejes basura ni alteres plantas, animales o el entorno.

La idea es disfrutar la naturaleza sin dejar huella y permitir que el siguiente visitante encuentre el lugar como tú lo encontraste.