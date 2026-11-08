Renovar la visa americana puede convertirse en un trámite que requiere tiempo, dinero y paciencia; sin embargo, hay una posibilidad que podría facilitar el proceso para algunos viajeros: renovar el documento sin tener que presentarse a una entrevista con un oficial consular.

Si tu visa está por vencer o ya expiró, conviene revisar con cuidado los requisitos antes de comenzar el trámite.

¿Quiénes pueden renovar la visa americana sin entrevista?

La posibilidad de renovar la visa americana sin entrevista está dirigida a personas que cumplen una serie de condiciones relacionadas con el documento anterior, su edad y su historial migratorio.

De acuerdo con los criterios señalados, para ser elegible debes cumplir todos los siguientes requisitos:

Tener una visa de turista con vigencia completa de 10 años: no basta con haber tenido cualquier tipo de visa estadounidense.

Que haya vencido hace menos de 12 meses: si tu documento expiró hace más tiempo, ya no entrarías en este supuesto de exención.

Haber tenido al menos 18 años cuando te expidieron la visa anterior: la edad que tenías al recibir el documento es un factor determinante.

Realizar la solicitud en tu país de residencia habitual: debes tramitar la renovación desde el país donde resides normalmente.

No haber tenido rechazos previos de visa ni violaciones migratorias en Estados Unidos: tu historial también forma parte de las condiciones.

No haber perdido la visa anterior ni haber sido víctima de robo: el documento que buscas renovar no debe encontrarse en alguna de estas situaciones.

En otras palabras, si tu visa de turista venció recientemente, fue expedida cuando ya eras mayor de edad y no tienes antecedentes migratorios que te impidan acceder a la exención, podrías ser candidato.

¡Atención! Los menores de 14 años y mayores de 79 ya no están exentos

Uno de los cambios que debes tener presentes tiene que ver con la edad de los solicitantes.

A partir del 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y las personas mayores de 79 dejaron de estar exentos automáticamente de la entrevista consular.

Esto significa que también deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para realizar este procedimiento, aunque anteriormente podían acceder a condiciones diferentes por su edad.

Por eso, si estás haciendo el trámite para un hijo, un padre o un adulto mayor de tu familia, no debes asumir que la renovación será únicamente mediante el envío de documentos.