Estos son los solicitantes que deben pagar 250 dólares más al tramitar la visa americana por la tarifa de integridad

Tramitar la visa americana podría representar un gasto mayor para quienes planean viajar a Estados Unidos y es que en los últimos meses ha circulado información sobre un supuesto aumento que elevaría su costo hasta los 435 dólares, debido a una nueva tarifa de 250 dólares que se sumaría al pago habitual.

Pero ¿realmente tendrás que desembolsar esa cantidad? La respuesta no es tan sencilla. Aunque el nuevo cargo fue aprobado mediante una ley estadounidense, su implementación todavía genera dudas entre los solicitantes.

Se trata de la Visa Integrity Fee, una tarifa adicional que contempla cambios importantes para quienes necesitan una visa de no inmigrante. Te explicamos a quiénes afecta y qué debes considerar antes de iniciar tu trámite.

¿Qué es la Visa Integrity Fee?

La Visa Integrity Fee, o tarifa de integridad de visa, fue establecida mediante la ley One Big Beautiful Bill, firmada en julio de 2025 en Estados Unidos.

El cobro es de al menos 250 dólares y no sustituye los 185 dólares que cuesta solicitar una visa de turista B1/B2. Se trata de un cargo adicional que se paga cuando el documento es aprobado y emitido.

Así quedaría el posible costo:



185 dólares por la solicitud.

250 dólares por la tarifa de integridad.

435 dólares en total por persona.

¿A quiénes aplica y quiénes están exentos?

La tarifa contempla visas de no inmigrante, entre ellas las de turismo y negocios (B1/B2), estudiantes (F y M), intercambio (J) y trabajo temporal (H, L y O).

El cobro es individual, por lo que una familia de cuatro integrantes podría pagar mil dólares adicionales.

En cambio, están exentos los viajeros del Programa de Exención de Visa (ESTA), solicitantes de visas de inmigrante y determinadas categorías diplomáticas (A, G y NATO).

¿Te devuelven los 250 dólares si te niegan la visa?

No tendrás que pagar la tarifa de integridad si tu solicitud es rechazada. Sin embargo, los 185 dólares del trámite habitual no son reembolsables.

La legislación también contempla la posibilidad de recuperar los 250 dólares cuando expire la visa, siempre que cumplas las condiciones migratorias. No obstante, el mecanismo para solicitar esa devolución todavía no está construido.

Además, la tarifa podría aumentar anualmente conforme a la inflación.