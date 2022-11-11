Vaticano investiga a cardenal por abuso sexual contra niña de 14 años

El Vaticano investigará al cardenal francés Jean-Pierre Ricard por abuso sexual cometido contra una niñas de 14 años. El acto lo cometió hace poco más de tres décadas.

De acuerdo con el portavoz del Vaticano, la investigación se realizará cuando se encuentre a las personas adecuadas con la “autonomía, imparcialidad y experiencia necesaria” para realizarla.

Previamente, la policía de Francia abrió un expediente sobre el caso, lo que el Vaticano tomará en cuenta a la hora de realizar su trabajo, el cual iniciará una vez que las autoridades francesas concluyan su propia pesquisa.

El cardenal Ricard, de 78 años, admitió el pasado lunes que hace 35 años cometió abuso sexual contra una niña de 14 años cuando él era párroco.

El cardenal, quien también fungió como obispo en la región suroeste de Burdeos de 2001 a 2019 y fue nombrado cardenal en 2006 por el expapa Benedicto XVI, pidió perdón y dijo que se retiraría de sus funciones.

|Reuters

Añadió que estará disponible para las autoridades civiles y eclesiásticas, una vez que terminen las investigaciones de la policía y el Vaticano.

Los escándalos de violación que enfrentó el Vaticano

En 2010 el Vaticano enfrentó uno de los escándalos que más duro golpeó a la iglesia católica. El papa Benedicto XVI fue acusado de encubrir una red de curas pederastas en Estados Unidos, Alemania, Austria y Bélgica.

Tras destapar los abusos sexuales contra varios niños en iglesias, el Papa se comprometió públicamente a tomar acciones contra los pederastas.

Posteriormente se dio a conocer que varios sacerdotes conocían sobre los abusos sexuales por parte de otros clérigos y todos prefirieron quedarse callados.

Una vez más, el Papa dio la cara y pidió a todos los cardenales y sacerdotes colaborar con las autoridades para dar justicia a las víctimas.

A partir del 2010, comenzaron a salir cada vez más casos y acusaciones contra sacerdotes y cardenales por abuso sexual contra menores de edad, muchos de los casos tenían años de haber ocurrido.

