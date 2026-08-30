¡Colapso en la CDMX! Vecinos bloquean calles de Ignacio Zaragoza y generan caos vial rumbo al Metro Puebla

Algunos vecinos de la colonia Ignacio Zaragoza salieron a las calles para exigirles a las autoridades una solución a los problemas de agua y fraude inmobiliario que se presentan en sus viviendas; manifestantes bloquearon la circulación.

Entre las principales demandas están la regularización de tomas de agua, además de que se garantice el suministro a través de cisternas.

Fraude inmobiliario y fallas de origen: Las demandas de los vecinos tras el bloqueo

Vecinos de la zona aseguran que el problema va mucho más allá de la falta de agua, pues señalan que hay filtraciones y deficiencias en el sistema hidráulico, algunas de ellas aparentemente desde el origen de la construcción; piden una revisión técnica para conocer que está provocando las posibles afectaciones.

Los habitantes aseguran que la Procuraduría Social de la CDMX ya tiene conocimiento del caso; sin embargo, señalan que no han recibido una respuesta que solucione el problema.

Además, los vecinos denuncian presunto fraude inmobiliario, por lo que piden que se revise su situación para que se esclarezca lo ocurrido en cada una de las viviendas.

🚨 #AlertaADN | Bloqueo por falta de agua



Vecinos de Ignacio Zaragoza cerraron la circulación para exigir suministro por cisternas, regularización de tomas y atención a filtraciones



El reporte de Sebastian Ochoa pic.twitter.com/bNkn0Tw1DC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 30, 2026

Caos vial hacia Metro Puebla por bloqueo: Estas son las zonas afectadas

El bloqueo en calles de la colonia Ignacio Zaragoza ha comenzado a generar afectaciones importantes en la circulación, principalmente para quienes avanzan en dirección al Metro Puebla.

Por su parte, los automovilistas que llegan desde la México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México, deben buscar alternativas viales para continuar su recorrido. Las calles Río Churubusco y Avenida Viaducto, donde también comienza a aumentar la carga vehicular.

Los manifestantes permanecen en el punto a la espera de que las autoridades se acerquen, escuchen sus demandas y les den una solución.

Rutas alternas por el bloqueo en colonia Ignacio Zaragoza

No te quedes atrapado en el tráfico. Te compartimos las posibles alternativas viales debido al bloqueo en calles de la Ignacio Zaragoza.

