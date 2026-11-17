El papa León XIV dejó abierta la posibilidad de viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe durante 2027, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida para sus próximos recorridos internacionales.

El pontífice hizo referencia a esta posibilidad durante una conversación con periodistas a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, después de concluir su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Papa León XIV anuncia visita a México

Al ser cuestionado sobre las expectativas de los mexicanos ante una posible visita, el líder de la Iglesia católica anunció la visita, aunque pidió esperar a que se concrete la planificación de sus próximos viajes.

“Los próximos viajes todavía están en programación para 2027. Pueden soñar, pero no se despierten todavía porque llegaré, llegaré. Espero que sí pronto, vemos cuándo”, dijo a bordo de su avión.

🚨 El papa León XIV afirmó que visitará México, durante su vuelo de regreso a Roma.



La periodista mexicana, Valentina Alazraki, le preguntó al pontífice si los fieles podían soñar con verlo en la Basílica de Guadalupe.



El papa respondió “claro que sí”, pero no dio fecha para su… pic.twitter.com/3NnZ4oiv2y — Irving (@IrvingPineda) November 17, 2026

¿Qué más dijo el papa León XIV en su vuelo?

Durante el vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV también habló sobre su identidad, su relación con la democracia y la manera en que aborda públicamente los asuntos personales.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente, señaló que hablar abiertamente sobre sus problemas de salud es algo más habitual en la cultura estadounidense que en otras sociedades.

Reconoció que todavía no se recupera completamente, aunque aseguró que se siente bien después de cirugía donde extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa León XIV también expresó su orgullo por su nacionalidad y reveló que participó mediante voto por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Por otra parte, descartó que considere necesario dejar firmada una carta de renuncia en caso de quedar incapacitado o entrar en coma. Aunque reconoció que el derecho canónico contempla este tipo de situaciones, señaló que podría analizarlo más adelante.