Venezuela cancela reunión entre Nicolás Maduro y Lula Da Silva

Este lunes 23 de enero de 2023 Venezuela decidió cancelar la reunión que fue previamente pactado entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con el propósito de restablecer la relación entre ambos países.

De acuerdo con la agencia Reuters, Brasil había anunciado más temprano este lunes que ambos líderes tenían previsto mantener una reunión en Buenos Aires por la tarde, en el marco de la cumpre de países latinoamericano y caribeños en la capital de Argentina.

Más tarde, el gobierno de Brasil dio a conocer que la reunión prevista entre ambos no se llevaría a cabo porque Venezuela la canceló.

Relación bilateral entre Brasil y Venezuela fragmentada

Lula Da Silva, presidente de Brasil que asumió la presidencia el 1 de enero, pidió a su ministro de Relaciones Exteriores que restablezca la relación con Venezuela, pues los lazos diplomáticos entre ambos países se quebraron en 2020 bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.

Cabe recordar que la relación entre Venezuela y Brasil se mantuvo tensa desde el 2019, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" del país, esto, tras considerar que las elecciones en las que fue reelecto Nicolás Maduro fueron irregulares.

Luiz Inacio Lula da Silva y Alberto Fernandez durante la cumbre en Buenos Aires|AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

A pesar de que la reunión entre ambos países se canceló por parte de Venezuela, el gobierno de Lula Da Silva no dio a conocer la razón de esto.

Propuesta de moneda conjunta entre Brasil y Argentina

Por otro lado, Brasil y Argentina prevén el comienzo para la moneda común, el plan de esta se discutirá en la cumbre en Buenos Aires. La iniciativa que, inicialmente comenzó como un proyecto bilateral, se buscará extender para invitar a otras naciones latinoamericanas.

En su participación de la cumbre en Argentina, el gobierno del presidente de Brasil afirmó que la propuesta de la moneda común no pretende sustituir las divisas nacionales, pues el objetivo es facilitar el comercio entre los dos países.