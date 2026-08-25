Venezuela: a dos meses del doble terremoto, cifra de muertos ya supera los 6 mil 500
A dos meses del doble terremoto que azotó Venezuela, las autoridades dieron a conocer un corte de información sobre el saldo que dejó esta tragedia en ese país.
Ya han pasado sesenta días desde que la tierra se fracturó en Venezuela, pero el dolor sigue latente en el corazón de la gente; a dos meses de la tragedia, ya se reporttan más de 6 mmil 500 muertos por este desastre natural.
La desgarradora cifra de muertos tras el doble terremoto en Venezuela ya supera las 6 mil 500 personas, pérdida incalculable que ha dejado a miles de familias sumidas en el duelo y buscando consuelo entre las ruinas de lo que alguna vez fueron sus casas.
Dos meses del doble terremoto en Venezuela
A dos meses de este desastre natural, la escena sigue marcada por el polvo y la incertidumbre. Sin embargo, las historias de resistencia conmueven a todo el mundo: vecinos que comparten el último plato de comida, voluntarios que trabajaron sin descanso en la búsqueda y rescate de pertenencias, e historias de amor que se siguen reconstruyendo desde cero.
De acuerdo con cifras oficiales la cifra de muertos ya es de 6 mil 509, personas rescatadas 6 mil 462, personas atendidas en hospitales 226 mil 696 y viviendas de alto riesgo 11 mil.
ATENCIÓN: pic.twitter.com/0zAjOCqAbz— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 24, 2026
A dos meses del movimiento de la tierra, las labores de reconstrucción avanzan con lentitud ante la magnitud del desastre, mientras las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan evaluando la estabilidad de los terrenos y la atención médica de los heridos.
Los damnificados enfrentan el desafío diario de habitar en refugios temporales, aferrándose al apoyo emocional de sus vecinos y a la fe en que el mañana sea mejor.
Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria, pero la fuerza de su gente demuestra que ningún derrumbe puede apagar la voluntad de levantarse.