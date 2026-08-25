Venezuela: a dos meses del doble terremoto, cifra de muertos ya supera los 6 mil 500

Ya han pasado sesenta días desde que la tierra se fracturó en Venezuela, pero el dolor sigue latente en el corazón de la gente; a dos meses de la tragedia, ya se reporttan más de 6 mmil 500 muertos por este desastre natural.

La desgarradora cifra de muertos tras el doble terremoto en Venezuela ya supera las 6 mil 500 personas, pérdida incalculable que ha dejado a miles de familias sumidas en el duelo y buscando consuelo entre las ruinas de lo que alguna vez fueron sus casas.

Dos meses del doble terremoto en Venezuela

A dos meses de este desastre natural, la escena sigue marcada por el polvo y la incertidumbre. Sin embargo, las historias de resistencia conmueven a todo el mundo: vecinos que comparten el último plato de comida, voluntarios que trabajaron sin descanso en la búsqueda y rescate de pertenencias, e historias de amor que se siguen reconstruyendo desde cero.

De acuerdo con cifras oficiales la cifra de muertos ya es de 6 mil 509, personas rescatadas 6 mil 462, personas atendidas en hospitales 226 mil 696 y viviendas de alto riesgo 11 mil.

A dos meses del movimiento de la tierra, las labores de reconstrucción avanzan con lentitud ante la magnitud del desastre, mientras las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan evaluando la estabilidad de los terrenos y la atención médica de los heridos.

Los damnificados enfrentan el desafío diario de habitar en refugios temporales, aferrándose al apoyo emocional de sus vecinos y a la fe en que el mañana sea mejor.

Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria, pero la fuerza de su gente demuestra que ningún derrumbe puede apagar la voluntad de levantarse.

