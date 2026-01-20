Dictadura de Venezuela extorsiona ¡3 veces! a hija de Edmundo González

Edmundo González, candidato opositor a la presidencia de Venezuela, denunció que el régimen actual que es encabezado por Delcy Rodríguez protagonizó al menos tres intentos de extorsión contra su hija, Mariana González de Tudares, con el fin de que su padre dejara su lucha por la democracia en el país sudamericano.

El caso de Rafael Tudares Bracho: condena de 30 años y presión política

Por medio de un comunicado, Mariana González recordó que su esposo, Rafael Tudares Bracho, tiene una condena de 30 años de prisión, la cual le fue impuesta desde diciembre de 2025 por supuestos delitos de “terrorismo y conspiración”.

“Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes”, escribió la hija de Edmundo González.

La libertad es la causa que me motiva a continuar.

La libertad de mi país.

La libertad de todos los pesos políticos.

La libertad de Rafael

La libertad de mi hija y mis nietos.

La libertad de todas aquellas madres, padres, hijos, esposos que hoy sufren la desaparición forzada… pic.twitter.com/cgaOOY0e9G — Edmundo González (@EdmundoGU) February 18, 2025

Mariana González de Tudares revela el patrón de coacción del régimen

Añadió que esas tres extorsiones ocurrieron en embajadas, así como en espacios donde opera el Arzobispado venezolano y en oficinas de “organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”.

Mariana González de Tudares mencionó que la intención principal de los extorsionadores para que su pareja saliera de la cárcel fue “obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”. Destacó que incluso en las tres ocasiones que ocurrieron los hechos había testigos presenciales quienes escucharon “íntegramente” lo que le dijeron.

No vas a volver a ver a tus hijos: Extorsiones y amenazas contra periodistas mexicanos en Venezuela

“Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”, sentenció González de Tudares.

En este comunicado público, mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas.



La gravedad de estos hechos y de todo el vicio “jurídico” exige… https://t.co/ViIbrBnOMq — Edmundo González (@EdmundoGU) January 20, 2026

Exigencias de justicia: Edmundo González pide respuestas por vicios jurídicos

La hija del líder opositor en Venezuela exigió que el régimen le devuelva a su esposo, ya que no hay testigos en contra de él, ni evidencias ni acciones que representen algún delito en su contra. “Los escasos órganos de prueba que utilizaron en contra, nada tienen que ver con él. (...) Rafael es inocente”, explicó Mariana González.

Edmundo González pidió respuestas inmediatas ante esta denuncia pública de su hija, debido a todo el “vicio jurídico” del caso.