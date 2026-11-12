¡Veracruz bajo amenaza! 3 mil habitantes expuestos a tóxicos tras explosión petrolera; Greenpeace alerta por residuos cancerígenos

La explosión e incendio del pozo petrolero KREM-1, en Las Choapas, Veracruz, dejó consecuencias que todavía afectan a las comunidades cercanas: muerte de ganado, cultivos dañados y contaminación de fuentes de agua.

Un estudio ambiental de Greenpeace México identificó residuos de petróleo y sustancias con potencial cancerígeno en muestras de agua, suelo y sedimentos.

El incendio permaneció activo durante 150 días, periodo en el que más de 3 mil habitantes estuvieron expuestos a sus emisiones, de acuerdo con el documento. Entre las molestias reportadas por pobladores se encuentran ardor en los ojos, resequedad de garganta, vómito, diarrea y dolores de cabeza.

Greenpeace exige remediación ambiental y atención médica para los afectados

Aunque el siniestro fue controlado, la presencia de contaminantes podría prolongar las afectaciones en la zona, incluso mediante la exposición a través de los animales. Greenpeace pidió a las autoridades ambientales realizar una remediación integral del área.

Por su parte, habitantes afectados han realizado manifestaciones para exigir la intervención de Pemex y del gobierno estatal.

También solicitan brigadas de salud para atender a las familias y apoyos económicos para los productores que perdieron ganado y cultivos.