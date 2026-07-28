Cuatro meses después, la fuga del pozo Krem mantiene en alerta a 29 comunidades de Veracruz

La fuga de gas originada tras la explosión del pozo Krem, ubicado en el ejido Constitución Mexicana, municipio de Las Choapas, Veracruz, continúa activa cuatro meses después del accidente; habitantes de la zona denuncian que la contaminación ha dejado afectaciones ambientales, pérdidas en el campo y problemas de salud entre la población.

El incidente ocurrió la noche del 5 de marzo de 2026, cuando durante trabajos de perforación se registró una fuga que derivó en un incendio; desde entonces, vecinos aseguran que los pastizales quedaron secos, parte del ganado murió y el olor a hidrocarburos persiste de manera permanente en los alrededores del pozo.

Habitantes denuncian daños al campo y afectaciones a la salud

Productores de la comunidad afirman que la vegetación dejó de crecer y que varias reses murieron tras permanecer expuestas a los gases. Además, señalan que la actividad agrícola prácticamente se detuvo debido al deterioro del terreno.

Especialistas consultados para el reportaje advirtieron que la exposición prolongada a los contaminantes podría provocar irritación en ojos y vías respiratorias, además de otros padecimientos asociados a la inhalación constante de partículas generadas por la combustión del hidrocarburo.

Cuatro meses después, el pozo Krem sigue fuera de control en Veracruz.



Mientras autoridades aseguraban que no había riesgo, habitantes de 29 comunidades denuncian pastizales calcinados, ganado muerto, contaminación y afectaciones a la salud.



La fuga de gas continúa y los… pic.twitter.com/yzHm42lkNc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Acusan falta de atención mientras la fuga continúa

Vecinos aseguran que, pese al tiempo transcurrido desde la explosión, ninguna autoridad ha resuelto por completo el problema ni atendido los daños denunciados por la comunidad; también señalaron que continúan percibiendo fuertes olores y molestias físicas mientras la fuga de gas permanece activa.

Expertos indicaron que, ante un evento de este tipo, corresponde realizar evaluaciones ambientales para determinar el impacto en la zona y definir las acciones de remediación necesarias; sin embargo, los habitantes sostienen que siguen viviendo entre la contaminación mientras esperan una solución definitiva.