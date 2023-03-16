“Hubo un acuerdo": AMLO explica veto al INAI por elección de comisionados

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló acerca del veto presidencial que le dio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esto, después del nombramiento de comisionados.

“Es un derecho constitucional que tengo porque no se actuó bien. Hubo un acuerdo y todo indica que se repartieron a los dos candidatos. Uno para Morena y otro para el PAN. Eso no debe permitirse”, destacó AMLO.

Cabe recordar que el veto presidencial al INAI por parte de AMLO fue después de que el pasado 15 de marzo se diera el nombramiento de los comisionados Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprochó la baja calificación para llegar al #INAI de Rafael Luna, vinculado con Morena y aseguró que Yadira Alarcón, quien también fue vetada como consejera tiene estrecha relación con #PAN pic.twitter.com/nsH0cLLYIj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

¿Por qué AMLO dio veto al INAI tras nombramiento de comisionados?

La noticia del veto al INAI por parte de AMLO la dio a conocer el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, Ricardo Monreal destacó que la decisión de AMLO sobre el veto fue un derecho, pues utilizó la prerrogativa para vetar el nombramiento de los nuevos comisionados.

Cabe recordar que desde el pasado mes de abril de 2022, el INAI funcionaba con solo cinco comisionados, el mínimo para seguir con su operatividad, por esta razón fue que el Senado de la República apresuró las elecciones internas del Instituto a la sesión del 1 de marzo.

Ricardo Monreal dio a conocer que la decisión tomada por AMLO se debía que a que dichos nombramientos no fueron votados en “unidad” por la asamblea del Pleno, por lo se someterá a nuevas votaciones antes del 31 de marzo.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI, dejó en claro que se respetaría el veto por parte de AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ cuestionó la eficacia del Instituto Nacional de Transparencia. pic.twitter.com/SeowvgqUBv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

Cabe destacar que el 31 de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas terminará su gestión, lo que dejará al INAI sin el número requerido para que desempeñe sus funciones, por lo que tendrá que decidirse pronto quiénes ocuparán el lugar, con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes.

