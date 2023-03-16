¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 16 de marzo

Durante la conferencia mañanera de AMLO de este jueves 16 de marzo, se abordaron temas como: la industria petrolera. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Refinería de Tula: ¿Cuáles son los avances?

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), presentó el reporte sobre los trabajos de rehabilitación en seis refinerías del país, entre ellas, la de Tula.

Daniel Robles Haro se presenta a la mañanera de AMLO

El activista con parálisis cerebral, Daniel Robles Haro, llegó a la mañanera de AMLO, para expresarle algunas peticiones para que, en conjunto con el gobierno, se mejora la inclusión de las personas con discapacidad.

#VIDEO | ¡Una conversación única!



El activista con parálisis cerebral @DanielRoblesMEX, acudió a #LaMañanera del presidente @lopezobrador_ para exponer las necesidades de que exista una #educación incluyente. pic.twitter.com/b01mFeN3SW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la quiebra de dos bancos en Estados Unidos?

Tras la quiebra de dos bancos en Estados Unidos, el presidente López Obrador descartó que México viva un escenario similar y presumió la economía del país.

“Les daba gripa en Estados Unidos y aquí pulmonía, ahora es al revés pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada. Aquí pasan cosas buenas. El año pasado obtuvo más utilidades la banca, alrededor de 250 mil millones de pesos”, mencionó AMLO.

Plan antiinflacionario junto a América Latina y el Caribe

AMLO detalló que el próximo 5 de abril mantendrá una videoconferencia con 10 presidentes de América Latina para acordar el plan antiinflacionario.

¿Qué dijo AMLO sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez?

Tras las denuncias sobre corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, AMLO se lanzó contra el Partido Acción Nacional (PAN). De igual manera, habló sobre la corrupción en la alcaldía Cuauhtémoc, al mando de Sandra Cuevas Nieves.

¡Nomás no estorben! Sobornos en la alcaldía Cuauhtémoc para construcciones

AMLO se lanza nuevamente contra iniciativa de EU sobre Fuerzas Armadas en México

AMLO nuevamente criticó los señalamientos de funcionarios de EU hacia México por la producción de fentanilo y la producción hacia el país. Destacó que la materia prima para fabricar el fentanilo se obtiene de Asia.

“Lo que nos ha protegido a nosotros de que no tengamos consumo excesivo de drogas son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras familias, la vida comunitaria, el que no hay tanta desintegración de las familias”, destacó AMLO.