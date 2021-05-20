Aguas residuales en Seúl poseen altas concentraciones de viagra

Un estudio realizado por autoridades de Corea del Sur encontró que en las aguas residuales de un barrio en Seúl hay altas concentraciones del medicamento sildenafilo, conocido como viagra.

De acuerdo con el estudio, en el barrio de Seúl se encontraron otras concentraciones de medicamentos usados para la disfunción eréctil.

Autoridades indicaron que las concentraciones de viagra en las aguas residuales en Seúl localizadas en Gangnam, se deben a que es un barrio conocido por los bares y su vida nocturna.

En el estudio, publicado en Scientific Reports durante el mes de mayo, los autores indicaron que al analizar otras aguas residuales de Seúl, hallaron que en Gangnam era más alta la concentración de viagra, a comparación de otras ciudades, principalmente los fines de semana.

En las aguas residuales, de acuerdo con el estudio, se encontró la presencia elevada de la sustancia química en Seúl, conocida por ser el inhibidor de la enzima fosfodiesterasa tipo 5, conocido como PDE-5i.

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"Estimamos que el consumo de PDE-5i fue un 31% mayor en esta zona que en las áreas con menos establecimientos de ocio nocturno”, declararon los autores del estudio sobre el viagra en Seúl.

Agregaron que durante su investigación también buscaron rastros del viagra en plantas de tratamiento en la capital de Seúl y en un río donde va a parar el líquido.

Estiman que viagra llegará a zonas urbanas de Seúl por aguas residuales

Este estudio demostró que además de que en el barrio hay un alto consumo de viagra debido a la vida nocturna, también hallaron que las sustancias de este medicamento para la disfunción eréctil no son procesadas por las plantas de aguas residuales de Seúl.

En el estudio se añade que dado el crecimiento del mercado del viagra, la sustancia PDE-5i termina en el medio ambiente de las zonas urbanas, ya que en las plantas de aguas residuales apenas es tratado y al final se libera en el medio ambiente.

Otros estudios indican que los hombres entre 30 y 39 años de edad sufren disfunción eréctil, además de que las compañías farmaceúticas de Corea del Sur, vendieron medicamentos como el viagra por un valor de 133 millones de dólares tan solo en 2019.

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