¿Cómo es la vida de las mujeres en Qatar 2022?

Las mujeres en Qatar 2022 no tienen derecho a tomar decisiones clave sobre sus vidas , como estudiar, viajar o incluso casarse, de acuerdo con las normas del país árabe.

Así lo expone la Constitución en Qatar, cuyo vicio dentro de las leyes ha dado pie a que la vida de las mujeres en Qatar 2022 se caracterice por caerecer de Derechos Humanos.

Lo anterior porque deben solicitar permiso a los hombres prácticamente para tomar cualquier decisión de su vida personal.

Será el próximo domingo 20 de noviembre cuando dé inicio el Mundial Qatar 2022, sede que ha sido objeto de críticas referente a las escasas condiciones de Derechos Humanos que viven miles de mujeres.

Mujeres en Qatar deben pedir permiso hasta para tomar un taxi

Según expone el reportaje titulado "Todo lo que tengo que hacer está ligado a un hombre: las mujeres y las normas de tutela masculina en Qatar", realizado por Human Rights Watch en marzo de 2021, en el país del Medio Oriente, las mujeres deben pedir permiso a los hombres prácticamente para todo.

Pese a que la Constitución de Qatar marca que por Ley, la tutela termina cuando una persona cumple los 18 años, esta norma no aplica para las mujeres. Es decir, aunque hayan cumplido los 18 años de edad, las mujeres en Qatar deben pedir permiso a sus padres, esposos o hermanos para realizar actividades, como:



Casarse

Estudiar en el extranjero

Viajar al extranjero

Obtener un trabajo

Recibir atención de salud reproductiva y sexual

Ir a la universidad

Tomar un taxi.

En cuyo caso que las mujeres en Qatar deseen contraer matrimonio, su tutela pasará a estar a cargo de sus esposos.

Las mujeres en Qatar 2022 han hecho significativos avances legales y sociales desde los años 90.|HRW

Contradictorio a lo que marca la Ley en Qatar, una vez que las mujeres tengan hijos, las decisiones únicamente podrán ser tomadas por el esposo, en este caso, el padre del menor.

Mujeres en Qatar son castigadas con latigazos por "violar la ley"

Las mujeres en Qatar también son castigadas con latigazos, en caso de ser descubiertas violando la Ley.

Por ejemplo,el caso de la mexicana Paola Schietekat, quien fue víctima de una violación en julio de 2021.

Paola Schietekat fue condenada a 100 latigazos por ser víctima de abuso sexual en Qatar, pues las mujeres no pueden mantener relaciones sexuales ilícitas.

Además, la mexicana habría recibido una condena de siete años en prisión tras realizar la denuncia correspondiente.

Luego de matener contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Paola Schietekat, logró ser absuelta de todo cargo, sin embargo, su caso quedará para la posterirodad reflejando la realidad que viven las mujeres en Qatar 2022.