Este 25 de noviembre se cumplen dos décadas de uno de los crímenes que más conmocionaron al mundo de la música regional mexicana, el asesinato de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”.

A 20 años de los hechos, vuelve a circular el recuerdo de cómo los medios de comunicación dieron a conocer la noticia, entre ellos TV Azteca, cuya cobertura informó sobre la muerte del cantante.

La noticia sacudió a sus seguidores y al espectáculo mexicano, pues el intérprete de éxitos como ‘Vete ya’, ‘Lobo domesticado’ y ‘Cómo me duele’ perdió la vida cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Así informó TV Azteca sobre el asesinato de Valentín Elizalde

¿Cuándo y cómo asesinaron a Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

El cantante, de 27 años, había terminado su espectáculo y se disponía a abandonar el recinto cuando abordó una camioneta en compañía de integrantes de su equipo y familiares.

De acuerdo con las reconstrucciones del ataque, tres sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Los agresores realizaron aproximadamente 75 disparos contra la camioneta, de los cuales alrededor de 20 habrían impactado directamente al cantante.

¿Quién asesinó al “Gallo de Oro”?

Una de las principales dudas que continúa, es quién ordenó el asesinato del cantante.

En 2008, Raúl “N”, identificado con el alias de “El Flander 1″, fue detenido y señalado como presunto autor material del ataque.

Sin embargo, posteriormente quedó en libertad por falta de pruebas relacionadas con el homicidio de Elizalde.

También surgieron señalamientos contra Jaime “N”, conocido como “El Hummer”, quien fue mencionado en versiones periodísticas como posible autor intelectual, pero tampoco recibió una sentencia por este asesinato.