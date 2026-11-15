Lo que parecía una espera más en medio del tráfico estuvo a punto de convertirse en una tragedia; un automóvil permanecía detenido en una carretera montañosa de China cuando una enorme roca se desprendió de una ladera, rodó cuesta abajo y terminó impactándose violentamente contra el vehículo.

El incidente ocurrió este sábado en el condado de Li, en la provincia de Sichuan, donde un deslizamiento de tierra sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona. La escena quedó registrada por la cámara de otro vehículo que se encontraba detrás del automóvil afectado.

En las imágenes se observa cómo el sedán, un Peugeot 308, permanece inmóvil en medio de un atasco, segundos después, una enorme piedra aparece descendiendo desde la montaña y golpea con fuerza la parte trasera del automóvil.

Así fue el momento en que una roca aplastó un automóvil en China

La grabación permite observar la rapidez con la que ocurrió todo que, cuando no te toca, no te toca; el vehículo no estaba avanzando ni circulaba a gran velocidad, contrario a eso, se encontraba detenido por el congestionamiento vial cuando la piedra se desprendió de la ladera.

Sin posibilidad de anticipar el impacto, el automóvil recibió de lleno el golpe, la roca cayó sobre la parte posterior y ocasionó daños importantes, mientras que el parabrisas quedó destrozado por la fuerza del impacto.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los dos ocupantes que viajaban en la parte trasera lograron abandonar el Peugeot 308 sin requerir atención médica.

WATCH OUT! A massive rock crushed the rear of a sedan in Li County, Sichuan Province, narrowly missing a woman and two family members in the back seat. Everyone escaped unharmed. pic.twitter.com/PiywO6PMxG — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

¿Por qué ocurren deslizamientos de tierra en esta región de China?

El accidente tuvo lugar en el condado de Li, una zona de la provincia de Sichuan caracterizada por su geografía montañosa. Las condiciones del terreno y las lluvias estacionales pueden favorecer los desprendimientos de tierra y rocas, especialmente en caminos que atraviesan laderas.

Este tipo de fenómenos representa un riesgo para quienes transitan por carreteras de montaña, pues las piedras pueden desprenderse y alcanzar la vía sin que los conductores tengan tiempo suficiente para reaccionar.