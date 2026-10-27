¿Quién es Mao Zedong y por qué un meme obligó a Kylian Mbappé a pedir perdón?

Mbappé meme de Mao Zedong es el combo de palabras que desató una auténtica tormenta diplomática y comercial. Para entender por qué un campeón del mundo terminó publicando disculpas de emergencia en tres idiomas, primero hay que mirar de cerca al personaje del que se estaba burlando.

¿Quién es Mao Zedong, el coprotagonista de este meme?

Mao Zedong no es un nombre más en los libros de texto; es el hombre que llevó al Partido Comunista al poder y fundó la República Popular China en 1949. Gobernó con mano dura hasta su muerte en 1976. Aunque fuera de sus fronteras los historiadores documentan que su régimen totalitario dejó decenas de millones de muertos, dentro de su país la historia es otra. Su figura histórica está completamente blindada por el gobierno. Cualquier crítica pública hacia su mandato es vigilada y fuertemente censurada. Para el sistema chino, exigir respeto a su memoria no es opcional.

En China, el deporte, el mercado y la política van de la mano. Estrellas de Hollywood como John Cena o ligas enteras como la NBA ya probaron el veneno de la cancelación comercial por opinar de más sobre temas sensibles. En el gigante asiático no importa cuántos goles metas o cuántos mundiales ganes; si el gobierno decide que ofendiste el orgullo nacional, aprietan un botón y borran tu imagen de cada pantalla, red social y supermercado del país en cuestión de horas.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

De ídolo acorralado a un perdón forzado

Kylian jamás imaginó que reírse en una charla de YouTube desataría tanto caos. Al llamar "dictador chino" a Mao de forma casual, pisó el cable equivocado. La reacción no se limitó a un par de quejas en redes; la Asociación China de Fútbol enfureció al punto de exigir intervenciones diplomáticas directamente con el Real Madrid. Marcas gigantescas que le inyectaban millones a sus cuentas bancarias rompieron sus contratos en un parpadear de ojos.

Con sus patrocinios asiáticos esfumándose en tiempo real, al delantero no le quedó otra salida. Lanzó un comunicado admitiendo que su comentario fue un tremendo error de juicio y jurando un respeto profundo por la historia china. Más allá de la humildad, fue una maniobra de control de daños obligatoria para frenar su cancelación total en uno de los mercados de consumo más poderosos del planeta.