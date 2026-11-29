Momentos de tensión se vivieron en el Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Puebla, después de que un hombre presuntamente intentara atentar contra su vida.

El video rápidamente se volvió viral en redes, cuando usuarios se percataron de que un hombre desnudo se encontraba asomado por una de las ventanas del Hospital Regional.

VIDEO: Hombre presuntamente intentó atentar contra su vida en el ISSSTE Puebla

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado 28 de noviembre en el Hospital Regional del ISSSTE, ubicado en la Calle 14 Sur, de la colonia Jardines de San Manuel, en Puebla.

A través de redes sociales, usuarios compartieron un video en el que se observa a un hombre completamente desnudo asomado por una de las ventanas del hospital.

Al percatarse de lo que ocurría, las personas que se encontraban afuera del nosocomio comenzaron a pedir auxilio y a gritarle al paciente para evitar una tragedia.

Aunque se habló de un intento de suicidio, minutos después el hombre regresó al interior, mientras elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar.

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Hace unos momentos, causó preocupación un hombre desnudo que se asomó por una de las ventanas del @IssstePuebla ubicado en la 14 sur, colonia Anzures, ante lo que parecía un intento de suicidio; finalmente, la persona regresó al inmueble aunque ya había… pic.twitter.com/R5kU4KeSnG — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 29, 2026

¿Qué se sabe del paciente que intentó lanzarse desde la ventana del ISSSTE en Puebla?

Tras lo sucedido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguró que el hombre está bajo tratamiento médico y en estricta vigilancia.

La dependencia activó el Código Morado, que es un protocolo de respuesta rápida ante emergencias de salud mental, por lo que personal médico logró incorporar al paciente a su habitación, sin que sufriera heridas.

En su comunicado, el ISSSTE en Puebla aseguró que dará acompañamiento y atención especializada al derechohabiente, para contribuir en su recuperación, además de mantener el monitoreo permanente para evitar heridas que atenten contra su vida.

Comunicado ISSSTE sobre el hombre en Puebla

Pese a esto, medios locales reportaron que el paciente permanece en una ambulancia a las afueras de una casa de salud mental, sin que se le haya brindado la documentación requerida a los familiares.