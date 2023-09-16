VIDEO: Adolescentes al volante atropellan a ciclista adulto mayor y muere

Un video captó el momento en que un ciclista fue atropellado por un adolescente que conducía un auto a toda velocidad y que presuntamente había robado momentos antes; el hombre murió tiempo después.

Los hechos ocurrieron en bicicleta de montaña en un carril para bicicletas en North Tenaya Way, cerca de West Centennial Parkway, según el Departamento de Policía Metropolitana, que es donde la víctima, un adulto mayor de 64 años.

El ciclista Andreas Probst, era jefe de policía retirado de Bell, California, pasó 35 años trabajando en el cumplimiento de la ley. Falleció tras ser atropellado por un joven quien, a decir de las autoridades, huía de otro accidente previo. El hecho ocurrió a mediados de agosto pasado, pero es hasta apenas que salió a la luz el video del suceso.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Dos adolescentes roban un vehículo y por diversión chocan con otro antes de atropellar y asesinar a un ciclista en Las Vegas, Nevada.



Los jóvenes enfrentan cargos de asesinato después de atropellar intencionalmente a un ciclista con un automóvil robado, dijo la… pic.twitter.com/T54bHUrgaz — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 16, 2023

La policía logró arrestar al conductor menor y se determinó que la persona estaba asociada con varios otros robos de vehículos durante la mañana. La oficina forense del condado de Clark dijo que el ciclista Andreas Probst, de 64 años, murió en el University Medical Center.

El video, mismo que fue grabado por otro joven que iba de copiloto, muestra el momento en que el automóvil sobrepasa a un auto a toda velocidad. En el clip se aprecia que por momentos enfoca al conductor, mismo que iba cubierto del rostro con un pasamontañas.

En segundos, el Hyundai Elantra 2016, modelo del automóvil, según el Departamento de Policía Metropolitana, chocó contra la parte trasera de la bicicleta y se alejó.

En el video se puede observar cómo el ciclista, al ser impactado por el carro, se estampa en primera instancia contra el parabrisas para después caer y rodar en el piso. Los jóvenes solo se alejaron y dejan de grabar. Hasta el momento no está preciso si el copiloto, quien grabó el momento con un celular, ha sido capturado.

