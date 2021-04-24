VIDEO: Alemanes hacen larga fila para probar tacos al pastor en Berlín

No cabe duda de que la comida mexicana ha roto las fronteras y ha llegado a casi todos los rincones del mundo, una muestra de esto son los famosos tacos en sus diversas modalidades pero una de ellas se ha hecho famosa en una ciudad de Europa en donde hacen largas filas para deleitarse con nada menos que tacos al pastor.

A través de un video que circula en redes sociales y que se está haciendo viral se observa un local de tacos al pastor instalado en las calles de Berlín, en Alemania, y una larga fila de comensales esperando su turno para probar el platillo mexicano

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El periodista Yaotzin Botello compartió en su cuenta de Twitter el video en el que se ve la fila esperando por probar el delicioso taco al pastor en el local ubicado en el barrio de Prenzlauer Berg en Alemania.

La fila de personas es muy larga y en el video se observa como esperan su turno, incluso una mujer toma fotografias a los tacos mientras los preparan en el aparador.

En la imagen se observa el trompo con la carne enchilada preparada y a dos personas despachando entusiastas a los comensales.

Esto pasa cuando se ponen tacos al pastor en Berlín. #iLoveTacos pic.twitter.com/ZFVtwWtIeN — Yāōtzin (@YaotzinBerlin) April 24, 2021

Usuarios de Twitter han respondido a este mensaje de forma positiva ya que consideran que es un orgullo mexicano el que los alemanes estén consumiendo este producto y tengan la oportunidad de disfrutar del peculiar sabor de los tacos al pastor.

Otros, opinaron que ante la demanda que supone la larga fila y lo pequeño del trompo de carne no todos alcanzarán a comer tacos.

¿Cómo se preparan los tacos al pastor?

A lo largo de su historia el taco al pastor se ha convertido en uno de los favoritos en los puestos callejeros en la Ciudad de México, ya sea para disfrutar luego de la fiesta o solamente para satisfacer un antojo.

Desde 2010 la comida tradicional mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO esto debido a sus ingredientes como son el frijol, maíz y chile, estos últimos dos se utilizan para la preparación del taco.

En algunas ocasiones la carne al pastor suele ser una mezcla de carne de cerdo y carne de ternera; sin embargo, en su mayoría es carne de cerdo que se baña en adobo, el cual es preparado con achiote, especias y chiles rojos.

Sobr el surgimiento del taco al pastor existe un gran debate pues algunos aseguran que la receta es muy similar al shawarma, platillo popular en Asia y Medio Oriente pero en México, se cree que fue preparado por primera vez en el estado de Puebla, sí, y no en la CDMX.

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