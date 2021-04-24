Biden reconoce, por primera vez, genocidio en Armenia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la matanza de 1.5 millones ocurrida en Armenia por parte del Imperio Otomano en 1915 constituyó un "genocidio", declaración histórica que podría complicar las de por si difíciles relaciones con Turquía, uno de los aliados de la OTAN.

Mediante un comunicado en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la masacre, que se cumple este sábado, el presidente estadounidense se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio que reconoce formalmente que lo ocurrido fue un genocidio.

Sus predecesores han evitado esa declaración para no poner en riesgo la crucial alianza con Ankara, que en estos momentos sufre un distanciamiento profundo.

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"Recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y nos comprometemos nuevamente a evitar que una atrocidad semejante vuelva a ocurrir", dijo Biden a través de un comunicado circulado entre la prensa.

"Afirmamos la historia. No lo hacemos para culpar, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca", insistió el mandatario.

¿Cómo fue el genocidio en Armenia?

El genocidio cometido por el gobierno de los Jóvenes Turcos contra el pueblo armenio (de 1915 a 1918), consistió en el extermino de un millón y medio de personas que vivían en el Imperio otomano.

Las primeras agresiones contra los armenios ocurrieron desde finales del siglo XIX, pero se considera que la fecha de inicio del proceso genocida fue el 24 de abril de 1915, día en que las autoridades arrestaron a diversos intelectuales y políticos armenios en Constantinopla.

El genocidio se desarrolló bajo el amparo de la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que las autoridades turcas aprovecharon para intentar crear un Estado homogéneo compuesto por turcos musulmanes, por lo que exterminaron a armenios, asirios y griegos.

Este crimen cometido contra los cristianos otomanos ha tenido un amplio reconocimiento por parte de diversas asociaciones académicas, organismos internacionales y Estados, entre ellos los aliados del Imperio otomano durante la Guerra, sin embargo, Turquía continúa negando que este crimen sea considerado un genocidio.

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