La mañana de este jueves 19 de noviembre se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México, donde un camión de volteo volcó y posteriormente se incendió, lo que provocó el cierre de la circulación y afectaciones para los automovilistas.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El percance ocurrió a la altura de la colonia Santiago, casi en el cruce con la avenida López Mateos, donde la unidad pesada perdió el control y volcó.

¿Qué pasó en Lomas Verdes hoy 19 de noviembre?

La unidad pesada se impactó contra un semáforo y un poste de videovigilancia antes de terminar volcada sobre uno de sus costados.

Posteriormente, el vehículo registró un incendio, lo que agravó la situación en esta importante vialidad de Naucalpan.

El incidente provocó el cierre de la circulación para los vehículos que avanzan desde el norte con dirección a Periférico.

¡Intensa movilización en #Naucalpan tras volcadura!



El percance ocurrió en avenida #LomasVerdes, casi esquina con López Mateos, en la colonia Santiago, #Edomex, donde la unidad pesada chocó contra un semáforo y un poste de videovigilancia antes de volcar sobre su costado derecho… pic.twitter.com/SpprNeQUWp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

🚨#AlertaADN 🚒 ¡Precaución en Naucalpan, Edomex! La Av. Lomas Verdes permanece cerrada por el incendio de un camión de volteo.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas pic.twitter.com/mmACzR2A2Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

¿Qué calles están cerradas por el accidente en Naucalpan?

Debido a la volcadura y el incendio del camión, la avenida Lomas Verdes permanece cerrada en el tramo afectado, a la altura de Star Médica y en dirección hacia Periférico.

Esta situación también complica el tránsito para quienes buscan incorporarse a las vialidades que conectan con el Periférico y el Segundo Piso.

Alternativas viales por cierre de Lomas Verdes

Para evitar las complicaciones generadas por el accidente, los automovilistas pueden considerar las siguientes alternativas viales:

Autopista Chamapa-Lechería.

Vía Adolfo López Mateos.

Avenida Fuentes de Satélite.

Circuito Circunvalación Poniente.

¿Hay personas lesionadas tras la volcadura en Naucalpan?

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas o lesionadas tras este accidente en Lomas Verdes en Naucalpan.

Las autoridades continúan trabajando para retirar la unidad e investigar que fue lo que ocasionó este incidente, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.