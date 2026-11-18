En las primeras horas de este 18 de noviembre 2026 un camión de volteo quedó atrapado en un enorme socavón, ubicado en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX; continúan los trabajos para reparar el hundimiento.

Los primeros informes indican que el hundimiento habría sido provocado por una fuga en el drenaje, formándose al paso de la pesada unidad y provocando que las llantas traseras quedaran atascadas.

Retiran camión atrapado en hundimiento de la colonia Del Valle; continúan trabajos de reparación





Elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos para realizara las maniobras correspondientes para liberar la unidad; tras varios minutos de trabajo el camión logró salir del hundimiento en la Del Valle.

Los trabajadores continúan en el lugar de los hechos para atender la afectación y realizar las operaciones necesarias. Se recomienda a las y los automovilistas tomar las precauciones necesarias.



