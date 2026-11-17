La emergencia se apoderó del distribuidor vial de Cabeza Olmeca, en Veracruz, luego de que un autobús de transporte público quedara parcialmente suspendido sobre un puente tras un choque.

Ante el riesgo de que la unidad cayera hacia el vacío, pasajeros comenzaron a abandonar el vehículo por las ventanillas, mientras automovilistas y equipos de auxilio se encontraban frente a una escena de alto peligro.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo, sobre el carril que conecta Boca del Río con Tejería; el saldo preliminar fue de una mujer fallecida y al menos 15 personas lesionadas; la posición en la que terminó el camión obligó a actuar con rapidez para poner a salvo a quienes permanecían a bordo.

Pasajeros tuvieron que salir por las ventanillas para evitar una caída

El autobús pertenecía a la ruta 111 Dorado-Centro y tenía el número económico 1462; transportaba a decenas de usuarios cuando ocurrió la colisión contra el muro de contención del distribuidor vial, que dejó a la unidad en una posición inestable sobre la estructura.

La posibilidad de que el autobús cayera al vacío desató momentos de tensión. Mientras algunos pasajeros buscaban salir por las ventanillas laterales, automovilistas y personas que transitaban por la zona se acercaron a la unidad para intentar auxiliar a quienes seguían a bordo.

Varios se sujetaron del camión y trataron de mantenerlo estable, en medio de la incertidumbre por el riesgo de que terminara precipitándose desde el distribuidor vial.

La escena estuvo marcada por los esfuerzos de quienes se sumaron al rescate antes de que los cuerpos de emergencia coordinaran la atención de los afectados.

🔴Se convirtieron en héroes para evitar una tragedia



Un autobús chocó contra una camioneta en el distribuidor vial Cabeza Olmeca y quedó al borde de caer al vacío.



Pasajeros intentaban salir por las ventanas mientras personas se acercaron para auxiliarlos pic.twitter.com/1zLc0OTYm6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2026

Una camioneta estuvo involucrada en el choque

Los primeros reportes señalaron que una camioneta particular habría impactado al autobús. Su conductor resultó con lesiones de consideración, pero consiguió bajar del vehículo y caminar hasta una ambulancia para recibir atención médica.

La persona que viajaba como copiloto no sobrevivió. Se trata de la mujer que perdió la vida en este accidente, cuyo saldo también incluye al menos 15 personas lesionadas.

Bomberos y cuerpos de emergencia atendieron a los afectados

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil Municipal de Veracruz, Bomberos Municipales, Cruz Roja Mexicana y el Servicio de Atención Médica de Urgencias de Veracruz, además de otras corporaciones de auxilio.

Los equipos desplegaron la atención a las personas afectadas en una emergencia marcada por el riesgo de caída del autobús.