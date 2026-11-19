Se vivieron momentos de pánico para clientes y trabajadores de una tienda comercial en Celaya, Guanajuato, luego de que un grupo de hombres armados ingresara al establecimiento para cometer un asalto.

El atraco quedó registrado en video, donde se observa a varias personas correr y buscar resguardo ante el temor provocado por la presencia de los delincuentes.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una tienda departamental ubicada sobre la avenida Irrigación

Así ocurrió el asalto a la tienda comercial en Celaya

Las imágenes que circulan del incidente muestran la reacción de los clientes ante la irrupción de los hombres armados.

En el video se observa a personas correr y buscar dónde resguardarse, mientras el ambiente dentro del establecimiento se torna de preocupación y tensión.

El asalto ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, cuando los tres sujetos, vestidos de negro, ingresaron al establecimiento para cometer el robo.

Según la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, los clientes fueron resguardados por personal de la tienda mientras se desarrollaba el atraco.

La situación generó momentos de incertidumbre para quienes se encontraban realizando sus compras o trabajando en el lugar, pues la presencia de personas armadas provocó temor entre los presentes.

🚨 #Guanajuato | Cuatro hombres armados asaltan un Sam’s Club en #Celaya.



El atraco ocurrió en la tienda ubicada sobre avenida Irrigación. De acuerdo con los reportes, los sujetos ingresaron encapuchados y con cascos. pic.twitter.com/ZdrWONc6jA — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 19, 2026

¿Cuánto dinero se llevaron los hombres armados?

De manera preliminar, se informó que los presuntos delincuentes habrían conseguido llevarse cerca de 95 mil pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon y, según los reportes disponibles, habrían utilizado motocicletas para abandonar la zona.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los responsables ni se ha confirmado alguna detención relacionada con el atraco.

¿Hubo personas lesionadas durante el asalto en Celaya?

Luego de que se reportara el robo, elementos de seguridad acudieron al establecimiento ubicado en avenida Irrigación para atender la situación.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer las circunstancias del asalto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni detenidos por estos hechos.