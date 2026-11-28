Más de 150 perros de raza Chihuahua comenzaron a ser rescatados de un domicilio en Ciudad Madero, Tamaulipas, luego de que vecinos denunciaran las condiciones en las que presuntamente vivían, señalando maltrato animal.

El operativo movilizó a elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Animal durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre.

Mientras avanzaban las labores de rescate, también surgieron solicitudes de apoyo para conseguir alimento, atención veterinaria y espacios temporales para los animales.

Así fue el rescate de más de 150 Chihuahuas en Ciudad Madero

En las imágenes difundidas del operativo se observa a varios perritos Chihuahua dentro de una jaula colocada sobre la parte trasera de una camioneta, aparentemente preparados para ser trasladados después de su salida del inmueble.

El material permite observar parte de las maniobras para retirar a los animales del lugar, en medio de un operativo que involucró a autoridades estatales y municipales.

La intervención comenzó luego de que habitantes de la zona alertaran sobre las condiciones en las que presuntamente permanecían los perros.

A partir de estos reportes, elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Animal acudieron al domicilio para intervenir y comenzar con el resguardo.

🚨🐶 ¡MÁS DE 150 PERRITOS VIVÍAN EN UN PRESUNTO CRIADERO CLANDESTINO! LOS RESCATAN EN TAMAULIPAS



😡 Más de 150 perros chihuahua fueron rescatados durante la madrugada de este sábado en un domicilio de la colonia Benito Juárez, en #CiudadMadero, #Tamaulipas. Vecinos denunciaron… pic.twitter.com/ZaU6ILGdWb — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) November 28, 2026

¿Dónde estaba el presunto criadero de perros Chihuahua?

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble se ubica en la colonia Benito Juárez, en Ciudad Madero, y era identificado por vecinos como “Criadero Obledo”.

Los habitantes señalaron que el establecimiento presuntamente llevaba más de ocho años dedicado a la crianza y comercialización de perros Chihuahua.

Sin embargo, las condiciones denunciadas por los vecinos provocaron que se solicitara la intervención de las autoridades para revisar el sitio y garantizar la protección de los animales.

Piden ayuda para alimentar y resguardar a los perritos rescatados

Tras darse a conocer el caso, refugios, asociaciones protectoras y rescatistas comenzaron a solicitar apoyo para atender las necesidades de los perros.

Entre los principales requerimientos se encuentran alimento, atención veterinaria y espacios temporales donde puedan permanecer mientras se determina su situación.

Por ahora, las autoridades deberán determinar las condiciones en las que vivían los perritos y establecer si existen responsabilidades por posibles actos de maltrato, negligencia u otras irregularidades.