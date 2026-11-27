La hermana de Luisa se deslindó del cuidado de entre 10 y 12 perros que permanecen en la parte alta de un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que se difundieran denuncias y videos sobre presunto maltrato animal dentro del inmueble señalado en redes sociales como “Albergue Luisa”.

Aunque reconoció que los olores y la falta de limpieza han provocado complicaciones en la vivienda, aseguró que no sube a esa zona y afirmó desconocer las condiciones reales en las que se encuentran los animales.

#EXCLUSIVA | ¡Hermana de Luisa se deslinda en #Azcapotzalco!



En #entrevista, la hermana de Luisa señala que hay entre 10 y 12 perros en la parte alta del domicilio, admite que la situación por olores y limpieza ha generado roces, pero asegura que no sube ni sabe en qué estado… pic.twitter.com/sXQpVGTyj0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

El posicionamiento ocurre después de que habitantes de la demarcación denunciaran agresiones recurrentes contra los caninos tras circular grabaciones en plataformas digitales.

En los materiales difundidos se observa a una persona golpeando a varios perros en la azotea del predio mientras los animales intentan esquivar las agresiones, además de apreciarse a algunos ejemplares con delgadez extrema, lo que desató exigencias vecinales para que las autoridades intervengan el domicilio.

#QueNoSeNosOlvide | ¡Denuncian maltrato animal en #Azcapotzalco!



Vecinos y organizaciones alertan que en el supuesto albergue Luisa, en Azcapotzalco, #CDMX, permanecen perros desnutridos, heridos y hacinados bajo condiciones extremas y presuntos maltratos, pese a que en 2022 ya… pic.twitter.com/XhLiv0y9Hn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

Inspección ministerial y postura de la familia

Sobre el seguimiento oficial del caso, la familiar de Luisa señaló que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya acudió a realizar una inspección en el inmueble.

Asimismo, afirmó que no existe oposición por parte de la familia para que las autoridades retiren y pongan bajo resguardo a los perros que permanecen en la parte superior de la casa.

¡Perros hacinados y golpeados en una azotea con total impunidad!



Imágenes captadas por #AztecaNoticias en la colonia San Andrés, #CDMX, en Azcapotzalco, evidencian a varios perros presuntamente hacinados y maltratados en una azotea, con ejemplares muy delgados e incluso uno… pic.twitter.com/J2uaKgo0q2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

Por su parte, vecinos de Azcapotzalco mantienen la exigencia de que se investigue a fondo lo que ocurre dentro del supuesto refugio y se deslinden responsabilidades, al sostener que no se trata de un episodio aislado y que las denuncias previas no habían frenado las presuntas agresiones contra los animales.