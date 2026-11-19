El rascacielos más alto de Riad, sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí, resultó dañado este jueves tras un ataque de los hutíes, grupo yemení respaldado por Irán.

De acuerdo con la defensa civil saudí y reportes de la agencia estatal SPA, el impacto en el centro financiero provocó daños materiales en varios pisos de la Torre PIF y en inmuebles cercanos, sin que se registraran heridos.

VIDEO: Así fue el momento del ataque con un misil al rascacielos más alto de Riad

Fuentes consultadas señalaron que el edificio fue alcanzado por un misil, mientras el distrito financiero Rey Abdullah permaneció cerrado a los visitantes tras el incidente y las autoridades emitieron advertencias de seguridad antes de informar que el peligro había pasado.

Riyadh's tallest skyscraper, headquarters of the Saudi sovereign wealth fund, was struck in a Houthi attack in the latest blow in the Iran-backed Yemeni group's war with the kingdom https://t.co/5JdXw4PKS3 pic.twitter.com/xlQvZIv7ZX — Reuters (@Reuters) November 19, 2026

El ataque destrozó ventanas en siete u ocho pisos y dobló sectores de la fachada metálica de la torre, convirtiéndose en el segundo golpe contra un inmueble emblemático de la zona financiera de Riad en menos de dos semanas, luego de que un edificio de la petrolera estatal Aramco sufriera daños el pasado 8 de noviembre.

Tras el episodio, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí afirmó que el reino se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger a sus ciudadanos y resguardar sus bienes nacionales.

Hutíes se adjudican el hecho

Los hutíes aseguraron haber golpeado el centro financiero de Riad tanto al amanecer como por la tarde, además de afirmar acciones contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, la base aérea de Khamis Mushait y la Compañía Petroquímica SADAF en Jubail, ataques que no fueron confirmados de inmediato por Arabia Saudí.

A la par, la agencia controlada por el grupo, Saba, reportó ataques aéreos saudíes en Saná, capital yemení en manos de los hutíes, sin que las autoridades saudíes emitieran comentarios inmediatos sobre esos bombardeos.

La escalada ocurre tras reavivarse en julio la guerra civil en Yemen en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con avances territoriales hutíes frente a fuerzas respaldadas por Riad.

Fuentes occidentales y cercanas a los planes saudíes indican que el reino proyecta una campaña que podría prolongarse hasta seis meses, bien entrado 2027, un escenario que presiona los proyectos de diversificación económica impulsados por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien el miércoles sostuvo en Riad su tercera reunión pública con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, desde la reanudación de las hostilidades.