Un nuevo atentado con explosivos sacudió a Colombia y encendió las alarmas entre la población. Y es que, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un carro bomba explotó frente a la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, durante la noche del lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado dejó al menos 19 personas lesionadas, aunque las autoridades no reportaron víctimas mortales en sus primeros balances.

¿Qué se ve en el VIDEO de la explosión del carro bomba en Colombia?

En la grabación que circula en redes sociales se observa una vialidad por la que transitan varios automóviles. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que se registra una potente explosión.

La detonación genera un destello que ilumina buena parte de la imagen y deja ver la magnitud del estallido.

El momento fue captado por una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el atentado.

El video permite observar el instante de la explosión, aunque no muestra mayores detalles sobre la preparación del ataque ni la identidad de las personas responsables.

🚨🇨🇴 Así explotó el vehículo bomba frente a la Gobernación del Meta, en Colombia.



Cámaras de seguridad captaron el momento de la detonación que dejó 23 personas heridas y ninguna víctima mortal.



La onda expansiva dañó más de 85 inmuebles en el centro de Villavicencio. pic.twitter.com/HAjbUkW1m7 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 24, 2026

¿Cuántos heridos dejó la explosión del carro bomba en Villavicencio?

El atentado contra el edificio gubernamental dejó al menos 19 personas heridas, de acuerdo con los reportes difundidos por medios colombianos.

Tras lo ocurrido, los servicios de emergencia acudieron a la zona para atender a las personas lesionadas y realizar las labores correspondientes.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el ataque y aseguró que las fuerzas de seguridad utilizarán todas sus capacidades para localizar y perseguir a los responsables.

A través de un mensaje, el mandatario también descartó que su gobierno vaya a negociar con organizaciones que calificó como narcoterroristas.

“En este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, expresó en su pronunciamiento, en el que también advirtió que no habrá impunidad ante las agresiones.