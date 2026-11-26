Cámaras de hotel en Nha Trang, Vietnam grabaron los últimos pasos de un hombre extranjero antes de caer desde el piso 27 hacia la calle Trần Phú, ayer 25 de noviembre. Hasta este momento, las autoridades todavía no confirman su identidad ni su nacionalidad, un misterio que la policía busca aclarar mientras revisa qué pasó en realidad.

¿Qué captaron las cámaras antes de la caída?

Según medios locales, el hombre entró alrededor de las 17:30 horas del 25 de noviembre a un hotel de 5 estrellas en la calle Trần Phú, en el barrio de Nha Trang. Enseguida, usó el ascensor para subir hasta el piso 27, justo en la azotea de ese hotel.

Los primeros datos apuntan a que el extranjero trepó por el barandal y cayó al vacío. La caída le provocó la muerte de inmediato. Las cámaras de seguridad del hotel grabaron los hechos y ahora sirven como una de las fuentes clave que los agentes revisan en su proceso de verificación.

Camera ở khách sạn ghi lại người đàn ông người nước ngoài trước khi 44 ở đường Trần Phú,Nha Trang ngày hôm qua 25/11 pic.twitter.com/ViqAdhUWNL — Zenny (@zenny_tc) November 26, 2026

Así atrajo miradas en plena calle Trần Phú

El incidente sucedió en un momento de mucho tráfico sobre la calle Trần Phú, por lo que atrajo de inmediato la atención de muchos lugareños y turistas que pasaban por esa misma zona.

Apenas recibieron el reporte, la policía y otros organismos pertinentes acudieron al lugar. Los elementos ejecutaron los procedimientos legales correspondientes y reunieron información y pruebas para avanzar en la investigación del caso.

¿Qué investiga ahora la policía de Khánh Hòa?

La policía provincial de Khánh Hòa trabaja en coordinación con las unidades pertinentes para responder las dudas centrales del caso. Actualmente, los investigadores verifican la identidad y la nacionalidad de la víctima, esclarecen sus movimientos antes de lo ocurrido y revisan cada detalle relacionado para determinar la causa exacta de su muerte.