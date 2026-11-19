Una camioneta que era trasladada por una grúa hacia el segundo piso de un edificio terminó estrellándose contra el suelo en medio de una exposición automotriz en La Paz, Bolivia.

El accidente dejó como saldo a un hombre lesionado, quien se encontraba en el asiento del conductor cuando ocurrió la caída.

¿Cómo fue el accidente de la camioneta en Bolivia?

Las imágenes del incidente se volvieron virales en redes sociales y muestran el momento en que el automóvil era elevado para colocarlo en el nivel superior del inmueble, donde formaría parte de la exhibición.

Sin embargo, la maniobra salió mal cuando el operador de la grúa retiró anticipadamente la plataforma que sostenía el vehículo, sin esperar a que sus ruedas quedaran correctamente apoyadas sobre el segundo piso.

En La Paz (Bolivia), una camioneta 4x4 cero kilómetros de alta gama cayó desde unos 20 metros de altura mientras una grúa lo elevaba hacia un tercer piso en el "Campo Ferial Chuquiago Marka" para la feria automotriz "5 Días Sobre Ruedas", dejando al conductor de 31 años con… pic.twitter.com/ODLSPyEejB — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 18, 2026

Al perder el soporte, el automóvil cayó hacia un entrepiso y dio dos vueltas antes de terminar en el suelo.

Después del accidente, varios trabajadores y colaboradores se acercaron para intentar colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas.

Conductor de la camioneta fue trasladado al hospital

La administración del recinto ferial confirmó que el percance ocurrió durante las actividades de la exposición denominada “5 Días Sobre Ruedas”.

Mediante un comunicado, los organizadores aclararon que las tareas relacionadas con la manipulación, conducción, traslado y movimiento de los automóviles participantes son responsabilidad exclusiva de los encargados de la feria o del personal que ellos designen.

Tras la caída, los bomberos acudieron al lugar para liberar al conductor y brindarle atención, pues el hombre sufrió lesiones y posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, según la información proporcionada por los organizadores del evento.

Aunque el automóvil terminó con severos daños materiales debido a la fuerza del impacto, el conductor sobrevivió a la caída.