Explosión en elevador: globos con gas provocan fuerte accidente en edificio de India

Un impactante accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio en la India , donde dos personas resultaron heridas tras la explosión de globos cargados con gas dentro de un elevador.

El incidente ocurrió en un espacio reducido y cerrado, lo que intensificó la onda expansiva y la propagación de las llamas.

Globos con gas explotan dentro de un elevador en la India

De acuerdo con las imágenes captadas por la cámara de seguridad, lo que parecía ser una preparación rutinaria para una celebración terminó convirtiéndose en una emergencia médica.

En el ascensor se observa llega a una mujer con una maleta blanca, y atrás de ella un hombre con una gran bolsa de globos que los coloca a un lado de la mujer, en cuestión de segundo los globos explotaron, generando una gran llama con las personas adentro del elevador.

Los globos, que presuntamente estaban inflados con un gas inflamable, detonaron dentro del elevador, generando un fuerte estallido que sorprendió a los ocupantes y provocó lesiones.

El hecho ha encendido las alarmas sobre los riesgos de transportar materiales inflamables en áreas sin ventilación, como los ascensores.

Especialistas advierten que en espacios confinados cualquier acumulación de gas puede aumentar considerablemente el peligro ante una chispa o fuente de ignición, ya que la falta de circulación de aire potencia la explosión y sus efectos.

Tras el incidente, las dos personas afectadas recibieron atención médica por las heridas ocasionadas tras el estallido en el elevador.

¿Existe un peligro al ingresar globos con helio al elevador?

En condiciones normales, los globos inflados con helio no representan un peligro por explosión dentro de un elevador, ya que el helio es un gas noble, no inflamable y no reactivo. A diferencia de otros gases, no se enciende ni provoca llamas. Sin embargo, sí pueden existir algunos riesgos indirectos:



Asfixia (en casos extremos): Si se liberara una gran cantidad de helio en un espacio muy pequeño y sin ventilación, podría desplazar el oxígeno. No es común con globos de fiesta, pero en cantidades industriales sí puede ser peligroso.

Si se liberara una gran cantidad de helio en un espacio muy pequeño y sin ventilación, podría desplazar el oxígeno. No es común con globos de fiesta, pero en cantidades industriales sí puede ser peligroso. Riesgo eléctrico: Los globos metalizados (de foil) pueden interferir con sistemas eléctricos si entran en contacto con cableado o componentes, por esta razón no pueden ingresar al Metro con ellos.

El verdadero peligro suele presentarse cuando los globos están inflados con gases inflamables como el hidrógeno, que sí pueden explotar en espacios cerrados ante una chispa.