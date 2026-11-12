Un video difundido en redes sociales muestra a una perra caminando por una calle empedrada mientras permanece atada a una camioneta en movimiento, en la alcaldía Tlalpan Centro, en la Ciudad de México (CDMX).

Captan a perrita atada a una camioneta en Tlalpan

En redes circula un video en el que el conductor de una camioneta color rojo en marcha sostiene de la correa a un perro sin bajarse del auto, por lo que se ve obligada a caminar sobre la calle empedrada. Esto ocurrió sobre la calle Magisterio Nacional, en Tlalpan Centro.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la manera en la que era trasladada; sin embargo, sus dueños explicaron qué ocurrió antes de la grabación.

El video que circula en redes sociales muestra a una perrita atada a una camioneta en movimiento mientras caminaba sobre una calle empedrada de la calle Magisterio Nacional, en Tlalpan Centro en la CDMX.

En las imágenes se observa al conductor de una camioneta avanzar sin bajarse del vehículo, mientras sostiene la correa del animal, que permanece fuera de la unidad y camina sobre la vialidad.

En redes sociales, los comentarios y cuestionamientos entre los usuarios por la manera en la que llevaban a la perrita.

#DenunciaCiudadana



Nos comparten esta imagen de una persona que, sin bajarse del automóvil, sostiene a su perro mientras este camina sobre el empedrado de la calle Magisterio Nacional, en Tlalpan Centro.@UCS_GCDMX pic.twitter.com/rW8lzljkA7 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) November 12, 2026

¿Por qué llevaban a la perrita atada de una camioneta en Tlalpan?

La cuenta de X Tlalpan Vecinos señaló que la perrita se había salido de su casa, por lo que sus dueños la buscaron durante aproximadamente tres horas.

De acuerdo con la publicación, cuando finalmente la encontraron, el animal estaba perturbado, por lo que sus propietarios decidieron no subirlo al vehículo entre el temor de que pudiera provocar algún accidente.

Por esta razón, presuntamente optaron por sujetarla con una correa mientras avanzaba con la camioneta en movimiento, situación que quedó registrada en video y en redes sociales.