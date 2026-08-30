¡En pleno Viaducto! Captan a persona con scooter eléctrico avanzando a toda velocidad en carriles centrales

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una persona recorriendo en scooter eléctrico los carriles centrales del Viaducto Río de la Piedad, una de las vías rápidas de la Ciudad de México (CDMX), pero ¿incurrió en algún delito?

VIDEO: Captan a persona circulando con scooter eléctrico en Viaducto Río de la Piedad

En el video se observa a una persona avanzando en un scooter sobre los carriles de la vialidad, a la altura de Asturias, mientras transporta una bolsa de mandado.

El conductor que grabó las imágenes captó a la joven sin casco y con varias bolsas cargadas, lo que en sí representa un riesgo, ya que en el video se aprecia cómo el scooter avanza mientras los automóviles circulan por la misma vialidad.

El video de una persona en scooter eléctrico circulando sobre los carriles centrales de Viaducto ha causado críticas en redes sociales.



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Cabe recordar que el Viaducto Río de la Piedad es una vía de acceso controlado y de alta velocidad. Por ello, en teoría, las motocicletas de bajo cilindraje, los vehículos de carga pesada y los medios de transporte no motorizados tienen restringida la circulación.

¿Qué pasa si un scooter eléctrico conduce por vialidades rápidas?

El Viaducto Río de la Piedad es una de las principales vías rápidas de acceso controlado de la capital. Su recorrido conecta la zona centro-sur de la capital con el oriente de la ciudad.

Por sus características, se trata de una vialidad de alta velocidad que no cuenta con ciclovías o banquetas para peatones. Además, algunos de sus tramos tienen carriles estrechos, curvas pronunciadas y pasos a desnivel.

Esto ha hecho que los conductores de vehículos no motorizados tengan prohibido circular por los carriles centrales, según el artículo 19, fracción IV, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Multas por transitar en vialidades rapidas

¿Se puede infraccionar por circular en este tipo de vialidades? Sí, ya que se trata de una vía rápida donde este tipo de vehículos, como bicicletas, scooters, tienen restringida la circulación.

El esquema de sanciones contempla multas que aumentan según la reincidencia, donde la sanción puede llegar hasta 30 UMAs, equivalente a alrededor de 3 mil 400 pesos.

Además de la multa, cuando eso ocurre en carriles confinados de transporte público o vías de acceso controlado, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueden mandar al corralón a los vehículos.

