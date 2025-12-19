VIDEO: Exhiben a presuntos ladrones en Cintalapa, Chiapas; los captaron caminando desnudos

La mañana de este jueves 18 de diciembre circuló en redes sociales un video que ha causado opiniones divididas en Cintalapa, Chiapas, luego de que dos presuntos ladrones fueran grabados caminando desnudos sobre la vialidad.

Captan a presuntos ladrones en Cintalapa, Chiapas

En el video ampliamente compartido en redes sociales se puede observar a un hombre semidesnudo, caminando por la calle únicamente con un short, y aparentemente con una de las manos atadas.

Segundos después aparece el segundo cómplice, totalmente desnudo y cubierto únicamente por dos cartulinas amarillas que colgaban por el frente y la espalda. En ellas podía leerse la frase “soy rata y por eso me pasó esto”.

Vecinos que presenciaron los hechos señalaron que uno de ellos tenía marcas visibles en los glúteos, como si hubiera sido " tableado ".

Autoridades ponen bajo resguardo a uno de los ladrones

Tras la escena, pobladores alertaron a la policía municipal, que llegó al lugar para resguardar a los hombres. Todo parece indicar que el presunto ladrón desnudo fue auxiliado por agentes sobre la calle Tercera Norte.

Mientras que, el segundo implicado, quien vestía únicamente short, logró huir antes de ser detenido y hasta este momento se desconoce su paradero.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que ninguno de los dos ha sido identificado formalmente y que solo presentaban golpes físicos sin heridas graves aparentes.

Justicia por mano propia en Chiapas: el hartazgo de la población

Hasta ahora, no hay reportes oficiales que confirmen si los hombres efectivamente estuvieron involucrados en un robo, por lo que el caso se analiza bajo protocolos con enfoque en derechos humanos.

Este tipo de situaciones, señalan especialistas en seguridad, evidencia la impunidad que persiste en zonas donde los robos y asaltos ocurren con frecuencia, pero ¿hasta qué punto se vuelve válido recurrir a la violencia y a las humillaciones públicas frente a este tipo de delitos?

Por ahora, el caso sigue abierto. Las autoridades exhortan a denunciar cualquier delito a través de los canales oficiales y evitar acciones que puedan entorpecer investigaciones formales.