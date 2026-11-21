Un auto eléctrico en China llamó la atención después de que cámaras de seguridad lo grabaran intentando estacionarse 868 veces durante la madrugada del 21 de noviembre hora local. Lo más raro ocurrió dentro de un estacionamiento subterráneo de la provincia de Anhui, donde el vehículo hizo cada maniobra completamente vacía, sin nadie al volante.

¿Qué vio el guardia a las 3 de la madrugada?

Según el medio Digital Uncle Todo empezó cerca de las 3:00 a.m., cuando un guardia de seguridad escuchó ruidos inusuales en el estacionamiento y fue a revisar. Al llegar, el vigilante se topó con una escena que lo dejó perplejo, pues el coche avanzaba, retrocedía, ajustaba su posición y repetía la misma maniobra de estacionamiento una y otra vez. El trabajador se acercó para ver quién manejaba y comprobó que no había nadie adentro. El video de seguridad muestra ese ir y venir constante hasta que el auto finalmente se detuvo junto a otro vehículo estacionado.

La cifra que sorprendió al dueño por la mañana

Según algunos reportes, el dueño dormía profundamente mientras su coche se movía hacia adelante y atrás toda la noche. A la mañana siguiente, el propietario revisó los registros del sistema y halló un número difícil de creer: la función de estacionamiento automático acumuló 868 activaciones durante la madrugada.

¿Falla de software o estrategia para sumar puntos?

Hasta ahora, nadie ha comprobado qué provocó el episodio, pues las imágenes de seguridad por sí solas no confirman una falla. Algunos reportes señalan un error de software en el sistema. Pero otra versión pone la mira en el propietario: sugieren que alguien usó el estacionamiento remoto desde una aplicación varias veces para sumar puntos en una competencia de asistencia a la conducción que ocurría en China en ese momento. Por ahora, nadie sabe con certeza quién o qué activó el coche tantas veces.