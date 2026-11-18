Un perrito junto al ataúd de su dueño protagonizó una desgarradora escena en TikTok que hizo llorar a miles de usuarios. Durante el velorio de un hombre, su mascota se acostó debajo del ataúd de cuerpo presente y jamás se movió de ahí durante la despedida.

El video viral que conmovió a TikTok

La usuaria Mileidy Rejas compartió el video mientras velaba a su padre. En su publicación, la joven explicó que la muerte golpeó a toda la familia y dejó al perrito sin su cuidador principal.

“Yo perdí a mi papá, pero él, él también perdió a su amo”, escribió junto al mensaje “tu amigo fiel, papá”. Aunque esta grabación es el único reporte en redes sobre el funeral, el clip acumuló miles de reproducciones. Los internautas lamentaron la pérdida y contaron en comentarios sus propias experiencias ante la muerte de sus mascotas.

¿Por qué los perros son tan cercanos a sus dueños según la UNAM?

El perro es el único animal que eligió estar con los humanos, explica Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hace 100 mil años, durante una glaciación en Asia, los lobos se acercaron a las cuevas humanas sin sentir estrés para comer de la basura y calentarse con el fuego, mientras ahuyentaban a tigres y osos.

Al bajar su adrenalina, sus hormonas cambiaron su físico y acortaron su rostro, algo comprobado en el siglo XX tras criar zorras rojas dóciles en Siberia por 30 años. Así surgieron los primeros perros hace 33 mil 500 años en el sur de Rusia.

Después, las personas eligieron a los cachorros más amigables para vivir en casa y proteger a sus bebés. Hace 16 mil años iniciaron en América los entierros de humanos con perros, probando que ya eran familia.