Se reporta un operativo en Ocotlán, Jalisco, que habría terminado con dos presuntos delincuentes abatidos y la detención de uno más, el cual sería de origen hondureño.

En un video de una cámara de seguridad se puede ver el momento exacto de la persecución y el inicio de la balacera entre autoridades y civiles armados.

¿Cómo fue la balacera en Ocotlán?

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Facebook, el Ayuntamiento Municipal de Ocotlán informó que el enfrentamiento se dio entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas.

“Se estableció coordinación con las autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a la población. Las unidades de emergencia se encuentran en el lugar y se mantiene presencia de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”, agregaron.

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En redes sociales circula el video de una cámara de seguridad que captó el instante preciso en que autoridades y civiles armados se enfrentan a tiros durante un operativo.



Tras la intensa movilización, se… pic.twitter.com/BjBLz9clr3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Piden no salir a la calle tras el enfrentamiento en Ocotlán

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento de Ocotlán pidió a los ciudadanos que, por precaución, eviten acercarse a la zona del enfrentamiento y, si están en las inmediaciones, permanecer resguardados y no salir a la calle.

“Recomendamos a los planteles educativos posponer las actividades presenciales que aún no hayan iniciado. Si estudiantes y personal ya se encuentran dentro, deberán permanecer resguardados y evitar salidas hasta recibir indicaciones para un traslado seguro”, añadieron.

Habría un presunto delincuente detenido tras el operativo en Ocotlán

De acuerdo a información compartida por Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, el operativo en Ocotlán habría terminado con la detención de un presunto delincuente de origen hondureño, del cual no se ha revelado su identidad ni el grupo delictivo al que pertenecería.

Además, dos presuntos integrantes de la delincuencia organizada habrían sido abatidos, un militar herido y una mujer afectada por una bala perdida.