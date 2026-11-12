VIDEO: Captan el momento exacto en el que asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena en Michoacán

Un ataque armado durante una cabalgata terminó en tragedia en Michoacán. Eduardo Valdovinos Padilla, señalado como aspirante a la Coordinación Municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, fue asesinado a balazos mientras participaba en una celebración en la Tenencia de Buenos Aires.

El homicidio ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026 y provocó la movilización de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En redes sociales comenzó a circular un video relacionado con la agresión. En la grabación se escuchan varias detonaciones de arma de fuego; sin embargo, las imágenes no muestran directamente el momento en que la víctima recibe los disparos.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Eduardo Valdovinos Padilla?

De acuerdo con la información, Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años, participaba en una cabalgata cuando fue atacado por un hombre armado en la calle San Martín Caballero, ubicada en la zona Centro de la Tenencia de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

Y es que, testigos señalaron que un sujeto habría realizado disparos contra él mientras se desarrollaba la actividad.

Tras el reporte de la agresión, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del hombre en la caja de una camioneta Ford F-150 blanca, en la calle Gasoducto, de la colonia Loma Bonita.

Asesinan a aspirante de @PartidoMorenaMx en Michoacán.



Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años, fue atacado a balazos mientras participaba en una cabalgata en Lázaro Cárdenas.



Su cuerpo fue localizado en la caja de una camioneta en la colonia Loma Bonita.… pic.twitter.com/Lv9glBX014 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Es el momento en que asesinan a Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años de edad, aspirante a la Coordinación Municipal de Morena, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/H6mXNqtsJJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

¿Quién era Eduardo Valdovinos Padilla?

La víctima fue identificada como propietario de Más Aprisa, una empresa dedicada al servicio de paquetería.

Además de su actividad empresarial, trascendió que Eduardo Valdovinos Padilla buscaba participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal del partido en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario contaba con una persona que realizaba labores de escolta. No obstante, esta circunstancia no ha permitido esclarecer cómo ocurrió la agresión ni si el acompañante se encontraba presente durante el ataque.