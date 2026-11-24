Un bebé de aproximadamente seis meses de edad fue localizado sin la compañía de un adulto en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El caso generó atención luego de que se difundieran imágenes en video de un hombre que aparece caminando mientras carga a la pequeña, antes de que fuera encontrada abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe.

VIDEO muestra a hombre caminando con el bebé antes de su localización

Las imágenes que comenzaron a circular muestran a un hombre que lleva cargada a la bebé mientras camina por la zona.

El video, sin embargo, no permite observar el momento exacto en que la pequeña habría sido dejada sin compañía.

Por ello, aunque la grabación aporta un elemento visual sobre lo ocurrido antes de que la menor fuera localizada, aunque no permite confirmar por sí sola la identidad del hombre ni establecer las circunstancias en las que fue encontrada.

🔴 Captan en video el momento exacto en el que un bebé fue abandonado cerca de la Basílica.



📹: Milenio. pic.twitter.com/Ekue1cUAYC — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) November 24, 2026

¿Qué pasó con la bebé que fue encontrada cerca de la Basílica de Guadalupe?

La SSC informó que sus efectivos resguardaron a la pequeña y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para su atención.

Al llegar, los policías se entrevistaron con dos mujeres que tenían bajo su resguardo una silla mecedora de color negro, cubierta con una cobija café, en cuyo interior se encontraba la pequeña de aproximadamente seis meses.

La dependencia detalló que la intervención comenzó después de que el C2 Norte recibiera el reporte sobre una posible situación de abandono y enviara a los policías al lugar.

Hasta la información proporcionada por la SSC, no se dieron a conocer detalles sobre la identidad de los padres o tutores de la menor, ni se informó si alguna persona fue detenida por estos hechos.