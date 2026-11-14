Este asesinato en Vicksburg dejó a la comunidad helada, y todo comenzó con una transmisión en vivo. Durante la madrugada del viernes 13 en Mississippi, Andre Moore recibió la llamada que ningún hermano quiere contestar: una conocida le avisó que Cedric Garrett, su cuñado, estaba en Facebook Live confesando que acababa de matar a Valtricia, su propia esposa.

Según el medio local WLBT3, la policía local reaccionó a un reporte alrededor de las 9:00 de la mañana. Los agentes se trasladaron a un terreno ubicado detrás del Hogar de Convalecencia de la zona, donde encontraron a Cedric atrincherado dentro de un automóvil y armado.

El historial de violencia que nadie frenó

El jefe de policía, Larry Burns, explicó que sus elementos intentaron negociar con el hombre de 40 años para que entregara el arma. Hablaron con él durante unos 20 minutos y todo parecía indicar que terminaría rindiéndose. De pronto, la situación dio un giro definitivo: Cedric tomó la pistola y se quitó la vida frente a los oficiales. Al acercarse a revisar el vehículo, los agentes confirmaron el peor escenario, Valtricia Garrett, de 53 años, ya estaba muerta en el interior.

SO SAD! 😞 Mississippi Man Cedric Garrett 40, goes live on fb after he unalived 🔫 his wife Val-Tricia Garrett, known by many as Ms Val 53. He then drove around with her body in the car… pulled up to his mother’s place of work and unalived 🔫 himself. pic.twitter.com/qzU2O3oVQo — ♉️Just Jamie♉️ (@BigTaurusShiiit) November 13, 2026

El trasfondo de la pareja revela un patrón claro. Las autoridades confirmaron que Cedric arrastraba un largo historial de violencia doméstica, con arrestos en 2017 y 2018. Apenas hace un par de meses, en pleno 2026, enfrentó una nueva denuncia por el mismo motivo. Valtricia, según cuenta su hermano, ya lo había dejado y estaba intentando rehacer su vida lejos de él.

Una familia destrozada por partida doble

Para los familiares, el golpe es devastador. Andre describió a su hermana como una abuela muy querida y una mujer solidaria que siempre tendía la mano a quien lo necesitara.

La tragedia resulta aún más cruda porque apenas hace 30 días habían enterrado a su madre. Finalmente, la policía de Vicksburg emitió una transmisión para esclarecer los detalles del caso, un operativo que en cuestión de minutos terminó en tragedia. Ahora, la familia de Valtricia tiene que prepararse para su segundo funeral en menos de un mes.